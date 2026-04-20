مسؤول: كوبا تؤكد عقد اجتماع مع وفد من الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أكد نائب المدير العام للشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكوبية، أليخاندرو غارسيا ديل تورو، أن بلاده استضافت مؤخرًا اجتماعًا مع وفد من الولايات المتحدة. 20.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال ديل تورو في تصريحات لصحيفة "غرانما" المحلية: "يمكنني أن أؤكد أن اجتماعًا بين وفدين من كوبا والولايات المتحدة عُقد مؤخرًا هنا في كوبا. شارك من الجانب الأمريكي نواب مساعدي وزير الخارجية، ومن الجانب الكوبي شارك وفد على مستوى نائب وزير الخارجية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في أواخر يناير/ كانون الثاني قرارًا تنفيذيًا يأذن لواشنطن بفرض رسوم استيراد على السلع من الدول التي تبيع أو تورد النفط إلى كوبا، مع إعلان حالة الطوارئ، مستشهدًا بتهديد مزعوم للأمن القومي من قبل هافانا.واتهمت الحكومة الكوبية الولايات المتحدة بالسعي لخنق اقتصاد الدولة الكاريبية وجعل ظروف المعيشة لا تطاق لسكانها.وصرح الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الأسبوع الماضي، لقناة "إيه.بي.سي نيوز" بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة كانت صعبة ولكنها ممكنة، مشددًا في وقت لاحق على أن كوبا لا تسعى إلى حرب مع الولايات المتحدة وتلتزم بالدفاع عن نفسها وبموقفها غير العدواني.

