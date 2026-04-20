واشنطن تستضيف الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الخميس المقبل

تستضيف الولايات المتحدة الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية على مستوى سفيري البلدين، الخميس المقبل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية.

وصرحت الوزارة لوسائل إعلام روسية، بأن "الولايات المتحدة ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات بين إسرائيل ولبنان على مستوى السفراء، الخميس 23 نيسان/أبريل في مقر وزارة الخارجية".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن خيار التفاوض هدفه وقف الأعمال القتالية وإنهاء الوجود الإسرائيلي بالمناطق الجنوبية ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا.وأضاف أن "المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه (رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والمعروفة بالميكانيزم) السفير سيمون كرم، ولن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه".

