واشنطن تستضيف الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الخميس المقبل
سبوتنيك عربي
تستضيف الولايات المتحدة الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية على مستوى سفيري البلدين، الخميس المقبل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية. 20.04.2026, سبوتنيك عربي
تستضيف الولايات المتحدة الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية على مستوى سفيري البلدين، الخميس المقبل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية.
وصرحت الوزارة لوسائل إعلام روسية، بأن "الولايات المتحدة ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات بين إسرائيل ولبنان على مستوى السفراء، الخميس 23 نيسان/أبريل في مقر وزارة الخارجية".
وأعربت الخارجية الأمريكية عن ترحيب واشنطن بـ"التواصل البنّاء" بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، مؤكدة أنها ستواصل تسهيل المحادثات المباشرة بينهما.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن خيار التفاوض هدفه وقف الأعمال القتالية وإنهاء الوجود الإسرائيلي بالمناطق الجنوبية ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم الاثنين: "أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون لوفد "الجبهة السيادية من أجل لبنان" أن خيار التفاوض هدفه وقف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية، ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا".
وأضاف أن "المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه (رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والمعروفة بالميكانيزم) السفير سيمون كرم، ولن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه".