أسعار الذهب تشهد تراجعا عالميا
سبوتنيك عربي
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أبريل/ نيسان 2026. 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T07:03+0000
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أبريل/ نيسان 2026.
وانخفضت الأوقية بنحو 30 دولارًا لتسجل نحو 4790 دولارًا، مقارنة بـ4820 دولارًا في الإغلاق السابق، وذلك نتيجة عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين بعد موجة ارتفاعات سابقة.
ويأتي هذا التراجع في ظل تفاعل الأسواق مع التطورات الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية العالمية، ما يعكس حالة من التصحيح السعري في سوق الذهب.
وكان الخبير الاقتصادي المختص في شؤون الذهب، أحمد عنيزان، أكد في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، أن المشهد الحالي لأسواق المعدن الأصفر يمر بمرحلة تقييم دقيقة
بانتظار اتضاح الرؤية السياسية والميدانية.
وأوضح عنيزان أن الارتفاعات الأخيرة كانت مجرد "تسعير لحظي" لبوادر التهدئة وإيقاف الحرب، لكن التحرك الحقيقي والوازن للأسعار لن يبدأ إلا عند توقيع اتفاقية رسمية وانتهاء المهلة بشكل نهائي، خاصة مع التغيرات الدراماتيكية في الأجواء العامة.
وحصر عنيزان مستقبل الذهب القريب في عدة سيناريوهات، أولها تمديد الهدنة دون اتفاق مما سيبقي الذهب في نطاق عرضي (بين 100 إلى 200 دولار)، وثانيها الوصول لاتفاق شامل يوجه التركيز نحو الآثار الاقتصادية والتضخم الناتج عن الحرب.