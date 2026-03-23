الذهب يخسر مكاسب 2026 وينخفض بنحو 4%
سبوتنيك عربي
شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، تراجعا بنحو 4%، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 4 أشهر، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف متزايدة بشأن التضخم واحتمالات... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، تراجعا بنحو 4%، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 4 أشهر، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف متزايدة بشأن التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة عالميا.
وفقد الذهب مكاسب 2026 بالكامل، وتراجعت أسعاره في المعاملات الفورية بنسبة 3.9% إلى 4318.86 دولارا للأونصة، مواصلا خسائره للجلسة التاسعة على التوالي، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو بنسبة 5.5% إلى 4357.50 دولار.
ويأتي هذا الهبوط بالتزامن مع تصعيد عسكري في المنطقة، في ظل تهديدات متبادلة بين إيران وأمريكا بشأن استهداف البنية التحتية، وإغلاق مضيق هرمز.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.