الحرب تفجر سباقا عالميا نحو الذهب… والأسواق تترقب السيناريو الأخطر

وقال الخبير الإقتصادي المختص بالذهب والمعادن النفيسة، أحمد عنيزان، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "ما شهدته الأسواق فور إعلان الحرب يُعد جزءًا من دورة الاستجابة الأولية، حيث يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن عند ارتفاع المخاطر"، مشددًا على "ضرورة التفريق بين الارتفاع العاطفي اللحظي وبين الاتجاه الهيكلي المستدام".وأوضح أن "العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الذهب هو سلوك البنوك المركزية والمؤسسات الكبرى"، مشيرًا إلى أن "مشتريات البنوك المركزية تجاوزت 1,000 طن سنويًا في عامي 2022 و2023، وهو مستوى تاريخي يعكس إعادة تموضع استراتيجي في الاحتياطيات الدولية وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية". وأشار إلى "حساسية مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية"، معتبرًا أن "أي اضطراب فعلي في حركة الملاحة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين، وبالتالي تسارع الضغوط التضخمية عالميًا. هذا الوضع يضع البنوك المركزية أمام معضلة بين الاستمرار في التشدد النقدي أو تخفيف السياسة لدعم النمو، وهي ضبابية عادة ما تعزز الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين النقدي".ولفت عنيزان إلى أن "الشرق الأوسط يمثل محورًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، وأن أي تعطّل في الموانئ أو سلاسل الإمداد—خصوصًا في مراكز رئيسية مثل دبي وميناء جبل علي—سيؤثر على حركة التجارة بين آسيا وأوروبا ويرفع تكاليف النقل، ما يدفع رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة"، واستعرض الأداء التاريخي للذهب خلال الأزمات.وختم عنيزان حديثه بالقول: "مستقبل الذهب سيعتمد على مدة الحرب واتساعها، وسلوك البنوك المركزية، وتأثير اضطرابات الطاقة على التضخم، وقرارات الفائدة المقبلة"، معتبرًا أن "المرحلة الحالية قد تمثل بداية إعادة تموضع استراتيجية لرؤوس الأموال نحو الأصول الحقيقية وفي مقدمتها الذهب، وليس مجرد موجة صعود قصيرة".

