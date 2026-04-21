أول تعليق إيراني على اعتقال الإمارات لعناصر "تنظيم إرهابي" مرتبط بإيران

سبوتنيك عربي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، قيام الإمارات باعتقال عدد من الأشخاص، مدعيا أنها "جاءت بذرائع واهية ولا أساس لها". 21.04.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وکالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، عن بقائي، قوله إن "طرح مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وخلق أجواء معادية لإيران، لا يمكن أن يشتت الانتباه ويصرف الأذهان عن المسؤولية المباشرة للجهات الداعمة والمؤیدة للمعتدين الأمريكيين والصهاینة في العدوان العسكري ضد إيران".وأضاف إسماعيل بقائي، متحدث الخارجية الإيرانية، إن "مثل هذا الإسقاطات لن تسهم في بناء الثقة بين دول المنطقة، ودعا حكومة الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان وكرامته، وتجنب السلوك الانتقامي، والعودة إلى مبدأ حسن الجوار".وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية قد أشارت، أمس ​الاثنين، إلى أن السلطات أعلنت ‌تفكيك "تنظيم إرهابي" وصفته بأنه مرتبط بإيران واعتقلت عناصره واتهمتهم ​بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد.وجاء ​في تقرير للوكالة "أعلن جهاز أمن ⁠الدولة عن تفكيك تنظيم ​إرهابي والقبض على عناصره، لتورطهم ​في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال ​التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ​وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة. وقد كشفت ‌التحقيقات ⁠مع أعضاء التنظيم ارتباطه بولاية الفقيه في إيران".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.

