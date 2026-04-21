أول تعليق إيراني على اعتقال الإمارات لعناصر "تنظيم إرهابي" مرتبط بإيران

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أول تعليق إيراني على اعتقال الإمارات لعناصر "تنظيم إرهابي" مرتبط بإيران
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، قيام الإمارات باعتقال عدد من الأشخاص، مدعيا أنها "جاءت بذرائع واهية ولا أساس لها". 21.04.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وکالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، عن بقائي، قوله إن "طرح مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وخلق أجواء معادية لإيران، لا يمكن أن يشتت الانتباه ويصرف الأذهان عن المسؤولية المباشرة للجهات الداعمة والمؤیدة للمعتدين الأمريكيين والصهاینة في العدوان العسكري ضد إيران".وأضاف إسماعيل بقائي، متحدث الخارجية الإيرانية، إن "مثل هذا الإسقاطات لن تسهم في بناء الثقة بين دول المنطقة، ودعا حكومة الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان وكرامته، وتجنب السلوك الانتقامي، والعودة إلى مبدأ حسن الجوار".وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية قد أشارت، أمس ​الاثنين، إلى أن السلطات أعلنت ‌تفكيك "تنظيم إرهابي" وصفته بأنه مرتبط بإيران واعتقلت عناصره واتهمتهم ​بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد.وجاء ​في تقرير للوكالة "أعلن جهاز أمن ⁠الدولة عن تفكيك تنظيم ​إرهابي والقبض على عناصره، لتورطهم ​في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال ​التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ​وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة. وقد كشفت ‌التحقيقات ⁠مع أعضاء التنظيم ارتباطه بولاية الفقيه في إيران".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
https://sarabic.ae/20260320/إيران-تحذر-الإمارات-باستهداف-رأس-الخيمة-1111741718.html
https://sarabic.ae/20260421/الحكومة-الإيرانية-قواتنا-الدفاعية-على-أهبة-الاستعداد-ونتفاوض-وأيدينا-على-الزناد-1112753155.html
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، قيام الإمارات باعتقال عدد من الأشخاص، مدعيا أنها "جاءت بذرائع واهية ولا أساس لها".
ونقلت وکالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، عن بقائي، قوله إن "طرح مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وخلق أجواء معادية لإيران، لا يمكن أن يشتت الانتباه ويصرف الأذهان عن المسؤولية المباشرة للجهات الداعمة والمؤیدة للمعتدين الأمريكيين والصهاینة في العدوان العسكري ضد إيران".
إمارة رأس الخيمة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
إيران تحذر الإمارات باستهداف رأس الخيمة
20 مارس, 21:07 GMT
وأضاف إسماعيل بقائي، متحدث الخارجية الإيرانية، إن "مثل هذا الإسقاطات لن تسهم في بناء الثقة بين دول المنطقة، ودعا حكومة الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان وكرامته، وتجنب السلوك الانتقامي، والعودة إلى مبدأ حسن الجوار".
وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية قد أشارت، أمس ​الاثنين، إلى أن السلطات أعلنت ‌تفكيك "تنظيم إرهابي" وصفته بأنه مرتبط بإيران واعتقلت عناصره واتهمتهم ​بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد.
وجاء ​في تقرير للوكالة "أعلن جهاز أمن ⁠الدولة عن تفكيك تنظيم ​إرهابي والقبض على عناصره، لتورطهم ​في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال ​التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ​وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة. وقد كشفت ‌التحقيقات ⁠مع أعضاء التنظيم ارتباطه بولاية الفقيه في إيران".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
الحكومة الإيرانية: قواتنا الدفاعية على أهبة الاستعداد ونتفاوض وأيدينا على الزناد
16:24 GMT
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
