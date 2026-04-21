عراقجي: صلابة جنودنا في الجيش والحرس الثوري رصيد قوي للسلك الدبلوماسي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
عراقجي: صلابة جنودنا في الجيش والحرس الثوري رصيد قوي للسلك الدبلوماسي
سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال استقباله نائب قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال فرامرز بماني، برفقة كبير مستشاري التطوير الاستراتيجي للقوات البحرية للجيش الأدميرال حسين رضائي.وأعرب عراقجي عن شكره للقائد العسكري لزيارته وزارة الخارجية، مشيدا بذكرى قادة ومقاتلي الجيش والحرس الثوري في سبيل الدفاع عن إيران، مؤكدًا أن قوة واقتدار المقاتلين المدافعين عن الوطن في الجيش والحرس تشكل رصيدا قويا لجهاز الدبلوماسية في حماية المصالح الوطنية.وأمس الاثنين، أبلغ عراقجي نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، بأن الانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل واشنطن يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار المسار الدبلوماسي.وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عراقجي أشار لنظيره الباكستاني إلى "الإجراءات الاستفزازية والانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل أمريكا، ولا سيما التهديد والاعتداء على السفن التجارية الإيرانية، والمواقف المتناقضة والخطابات التهديدية ضد إيران، مؤكدا أن ذلك يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار المسار الدبلوماسي".وشدد وزيرا خارجية إيران وباكستان على استمرار المشاورات للإسهام في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، خلال اتصال مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إيران ستتخذ القرار المناسب لحماية مصالحها وأمنها القومي في ظل تحركات الولايات المتحدة.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
13:45 GMT 21.04.2026
شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي"، اليوم الثلاثاء، على أن صلابة المقاتلين المدافعين عن الوطن في الجيش والحرس الثوري، تشكل رصيدا قويا بالنسبة للسلك الدبلوماسي في حماية المصالح الوطنية.
وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال استقباله نائب قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال فرامرز بماني، برفقة كبير مستشاري التطوير الاستراتيجي للقوات البحرية للجيش الأدميرال حسين رضائي.
وأعرب عراقجي عن شكره للقائد العسكري لزيارته وزارة الخارجية، مشيدا بذكرى قادة ومقاتلي الجيش والحرس الثوري في سبيل الدفاع عن إيران، مؤكدًا أن قوة واقتدار المقاتلين المدافعين عن الوطن في الجيش والحرس تشكل رصيدا قويا لجهاز الدبلوماسية في حماية المصالح الوطنية.
وأمس الاثنين، أبلغ عراقجي نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، بأن الانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل واشنطن يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار المسار الدبلوماسي.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عراقجي أشار لنظيره الباكستاني إلى "الإجراءات الاستفزازية والانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل أمريكا، ولا سيما التهديد والاعتداء على السفن التجارية الإيرانية، والمواقف المتناقضة والخطابات التهديدية ضد إيران، مؤكدا أن ذلك يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار المسار الدبلوماسي".
وشدد وزيرا خارجية إيران وباكستان على استمرار المشاورات للإسهام في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، خلال اتصال مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إيران ستتخذ القرار المناسب لحماية مصالحها وأمنها القومي في ظل تحركات الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
