عراقجي: صلابة جنودنا في الجيش والحرس الثوري رصيد قوي للسلك الدبلوماسي

سبوتنيك عربي

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي"، اليوم الثلاثاء، على أن صلابة المقاتلين المدافعين عن الوطن في الجيش والحرس الثوري، تشكل رصيدا قويا بالنسبة للسلك... 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T13:45+0000

وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال استقباله نائب قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال فرامرز بماني، برفقة كبير مستشاري التطوير الاستراتيجي للقوات البحرية للجيش الأدميرال حسين رضائي.وأعرب عراقجي عن شكره للقائد العسكري لزيارته وزارة الخارجية، مشيدا بذكرى قادة ومقاتلي الجيش والحرس الثوري في سبيل الدفاع عن إيران، مؤكدًا أن قوة واقتدار المقاتلين المدافعين عن الوطن في الجيش والحرس تشكل رصيدا قويا لجهاز الدبلوماسية في حماية المصالح الوطنية.وأمس الاثنين، أبلغ عراقجي نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، بأن الانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل واشنطن يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار المسار الدبلوماسي.وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عراقجي أشار لنظيره الباكستاني إلى "الإجراءات الاستفزازية والانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل أمريكا، ولا سيما التهديد والاعتداء على السفن التجارية الإيرانية، والمواقف المتناقضة والخطابات التهديدية ضد إيران، مؤكدا أن ذلك يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار المسار الدبلوماسي".وشدد وزيرا خارجية إيران وباكستان على استمرار المشاورات للإسهام في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، خلال اتصال مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إيران ستتخذ القرار المناسب لحماية مصالحها وأمنها القومي في ظل تحركات الولايات المتحدة.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.

