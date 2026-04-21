إعلام: الحرس الثوري يسيطر على "هرمز" ويمنع مرور أي سفينة حتى رفع الحصار الأمريكي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن مضيق هرمز يخضع لسيطرة مشددة من قبل الحرس الثوري، ولن يسمح للسفن بالمرور عبره إلى حين توفير الضمانات اللازمة لرفع الحصار البحري... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن مضيق هرمز يخضع لسيطرة مشددة من قبل الحرس الثوري، ولن يسمح للسفن بالمرور عبره إلى حين توفير الضمانات اللازمة لرفع الحصار البحري الأمريكي.
وقالت وكالة "تسنيم"، إنه "إلى حين توفير الضمانات اللازمة لرفع الحصار البحري المفروض على إيران بشكل كامل، لن يُسمح لأي سفينة بالمرور عبر هذا المضيق الحيوي".
وأضاف الوكالة أن المضيق "يخضع لسيطرة مشددة من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويُحظر مرور أي سفينة عسكرية فيه".
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، الأحد الماضي، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"،
التي كانت "تحاول اختراق الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان"، على حد قولها. ووفقًا للقيادة، فإن السفينة تخضع حاليًا للاحتجاز الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة على السفينة بعد رفضها الاستجابة لتحذيرات متكررة.
من جهتها، وصفت طهران العملية بأنها "قرصنة بحرية" وتوعدت بالرد، معتبرة ما جرى "انتهاكا" لوقف إطلاق النار، الذي أُعلن قبل أيام بوساطة باكستانية، في وقت كانت الأنظار تتجه إلى جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد.