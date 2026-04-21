الجيش الإيراني: ناقلة نفط إيرانية دخلت مياهنا الإقليمية بدعم من قواتنا البحرية
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن "ناقلة النفط الإيرانية "سيلي سيتي"، دخلت المياه الإقليمية الإيرانية الليلة الماضية، بعد عبورها بحر العرب، بدعم عملياتي... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن "ناقلة النفط الإيرانية "سيلي سيتي"، دخلت المياه الإقليمية الإيرانية الليلة الماضية، بعد عبورها بحر العرب، بدعم عملياتي من القوة البحرية التابعة له".
وأوضح الجيش الإيراني، في بيان لها، أن "الناقلة تمكنت من إتمام رحلتها بأمن تام، رغم التحذيرات والتهديدات المتعددة الصادرة عن مجموعات بحرية تابعة للجيش الأمريكي"، مؤكدا أن المرافقة البحرية الإيرانية لعبت دورًا حاسمًا في تأمين مسارها.
وأشار البيان إلى أن "الناقلة استقرت منذ ساعات في أحد مراسي المواني الجنوبية في إيران، بعد اجتيازها الرحلة بنجاح".
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، الأحد الماضي، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"،
التي كانت "تحاول اختراق الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان"، على حد قولها. ووفقًا للقيادة، فإن السفينة تخضع حاليًا للاحتجاز الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة على السفينة بعد رفضها الاستجابة لتحذيرات متكررة.
من جهتها، وصفت طهران العملية بأنها "قرصنة بحرية" وتوعدت بالرد، معتبرة ما جرى "انتهاكا" لوقف إطلاق النار، الذي أُعلن قبل أيام بوساطة باكستانية، في وقت كانت الأنظار تتجه إلى جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد.