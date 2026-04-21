https://sarabic.ae/20260421/تراثنا-حضارتنا-حين-تتحدث-الجزائر-بلغة-التاريخ-1112742831.html

تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ

تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ

سبوتنيك عربي

تحت شعار "تراثنا حضارتنا"، فتحت المتاحف العمومية والمراكز الثقافية في عموم الجزائر أبوابها أمام الزوار من مختلف الأعمار، لتقديم معارض فنية ولوحات تشكيلية تعكس... 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T12:07+0000

2026-04-21T12:07+0000

2026-04-21T12:07+0000

الجزائر

التراث

متاحف

معرض فني

التاريخ

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/15/1112741395_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7897d21b97e59a37843a87f2a842b856.jpg

وخلال "شهر التراث"، الذي يعد مساحة حقيقية للتأمل في الذاكرة الجماعية، واستعادة ملامح الماضي التي لا تزال حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، تُنظم محاضرات وندوات يشارك فيها باحثون ومهتمون بالتراث، لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي، سواء كان ماديا كالمعالم الأثرية والحرف التقليدية، أم غير مادي كالعادات والتقاليد والفنون الشعبية.وبينت أنه "في هذه الورشات، لا يُنقل التراث كمعرفة جامدة، بل كخبرة حيّة تُمارس وتُحس، مما يعزز ارتباط الأفراد به ويجعلهم جزءا من استمراره".وأضافت يمينة بن داوود: "تبرز أهمية هذه التظاهرة في كونها تُعيد ربط الأجيال الجديدة بجذورها، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، فالتعرف على التراث لا يعني فقط استحضار الماضي، بل هو أيضا وسيلة لفهم الحاضر وبناء المستقبل على أسس راسخة من الهوية والانتماء".وتابعت: "شهر التراث في الجزائر ليس مجرد موعد سنوي، بل هو دعوة مفتوحة لكل مواطن ليُعيد اكتشاف كنوز بلاده، ويُسهم في حمايتها ونقلها للأجيال القادمة، ففي كل قطعة أثرية، وفي كل رقصة شعبية، وفي كل حكاية تُروى، تنبض روح الجزائر وتستمر".بدورها، قالت مديرة مؤسسة "مهد العلوم" سمية حمانة لـ"سبوتنيك": "مشاركة المؤسسة لإحياء شهر التراث مهمة جدا خاصة بالنسبة للأطفال من خلال جولة ميدانية تهدف لتمرين الطفل خارج القسم، والتعرف على محيطه خاصة قصر الداي العريق الذي أعيد ترميمه مؤخرا، بالإضافة للتعرف على التراث الوطني وما يخفيه من ثراء بحيث يسمح لهم اليوم بالمشاركة في الورشات والأشغال اليدوية" .وأضافت: "عرضنا اليوم وطيلة شهر التراث أشياء قديمة جدا من ملابس وحرف وفخار، استقدمناها من عائلات جزائرية عريقة، وهي ملك لها قدمتها للجمعية بهدف التعريف بها".

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, التراث, متاحف, معرض فني, التاريخ, تقارير سبوتنيك, حصري