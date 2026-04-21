تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
سبوتنيك عربي
تحت شعار "تراثنا حضارتنا"، فتحت المتاحف العمومية والمراكز الثقافية في عموم الجزائر أبوابها أمام الزوار من مختلف الأعمار، لتقديم معارض فنية ولوحات تشكيلية تعكس... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T12:07+0000
2026-04-21T12:07+0000
الجزائر
التراث
متاحف
معرض فني
التاريخ
تقارير سبوتنيك
حصري
وخلال "شهر التراث"، الذي يعد مساحة حقيقية للتأمل في الذاكرة الجماعية، واستعادة ملامح الماضي التي لا تزال حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، تُنظم محاضرات وندوات يشارك فيها باحثون ومهتمون بالتراث، لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي، سواء كان ماديا كالمعالم الأثرية والحرف التقليدية، أم غير مادي كالعادات والتقاليد والفنون الشعبية.
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ

12:07 GMT 21.04.2026
© Sputnik . Djahida Ramdaniتراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
© Sputnik . Djahida Ramdani
تحت شعار "تراثنا حضارتنا"، فتحت المتاحف العمومية والمراكز الثقافية في عموم الجزائر أبوابها أمام الزوار من مختلف الأعمار، لتقديم معارض فنية ولوحات تشكيلية تعكس مسارات تاريخية وثقافية متعددة، وذلك بمناسبة "شهر التراث" الممتد بين 18 أبريل /نيسان- 18 مايو/ أيار المقبل.
وخلال "شهر التراث"، الذي يعد مساحة حقيقية للتأمل في الذاكرة الجماعية، واستعادة ملامح الماضي التي لا تزال حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، تُنظم محاضرات وندوات يشارك فيها باحثون ومهتمون بالتراث، لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي، سواء كان ماديا كالمعالم الأثرية والحرف التقليدية، أم غير مادي كالعادات والتقاليد والفنون الشعبية.
وفي السياق، قالت مديرة النشاطات الثقافية لولاية الجزائر، يمينة بن داوود، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لا تقتصر فعاليات شهر التراث عند حدود العرض فقط، بل تمتد إلى ورشات تعليمية تفاعلية تُتيح للحضور فرصة اكتشاف تقنيات الحرف القديمة، مثل النسيج وصناعة الفخار والزخرفة التقليدية".
وبينت أنه "في هذه الورشات، لا يُنقل التراث كمعرفة جامدة، بل كخبرة حيّة تُمارس وتُحس، مما يعزز ارتباط الأفراد به ويجعلهم جزءا من استمراره".
© Sputnik . Djahida Ramdaniتراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأضافت يمينة بن داوود: "تبرز أهمية هذه التظاهرة في كونها تُعيد ربط الأجيال الجديدة بجذورها، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، فالتعرف على التراث لا يعني فقط استحضار الماضي، بل هو أيضا وسيلة لفهم الحاضر وبناء المستقبل على أسس راسخة من الهوية والانتماء".
© Sputnik . Djahida Ramdaniتراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
© Sputnik . Djahida Ramdani
وتابعت: "شهر التراث في الجزائر ليس مجرد موعد سنوي، بل هو دعوة مفتوحة لكل مواطن ليُعيد اكتشاف كنوز بلاده، ويُسهم في حمايتها ونقلها للأجيال القادمة، ففي كل قطعة أثرية، وفي كل رقصة شعبية، وفي كل حكاية تُروى، تنبض روح الجزائر وتستمر".
© Sputnik . Djahida Ramdaniتراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
© Sputnik . Djahida Ramdani
بدورها، قالت مديرة مؤسسة "مهد العلوم" سمية حمانة لـ"سبوتنيك": "مشاركة المؤسسة لإحياء شهر التراث مهمة جدا خاصة بالنسبة للأطفال من خلال جولة ميدانية تهدف لتمرين الطفل خارج القسم، والتعرف على محيطه خاصة قصر الداي العريق الذي أعيد ترميمه مؤخرا، بالإضافة للتعرف على التراث الوطني وما يخفيه من ثراء بحيث يسمح لهم اليوم بالمشاركة في الورشات والأشغال اليدوية" .
© Sputnik . Djahida Ramdaniتراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Djahida Ramdani
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
© Sputnik . Djahida Ramdaniتراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Djahida Ramdani
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
© Sputnik . Djahida Ramdaniتراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Djahida Ramdani
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
© Sputnik . Djahida Ramdaniتراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Djahida Ramdani
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
© Sputnik . Djahida Ramdaniتراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Djahida Ramdani
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
© Sputnik . Djahida Ramdaniتراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Djahida Ramdani
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
1/6
© Sputnik . Djahida Ramdani
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
2/6
© Sputnik . Djahida Ramdani
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
3/6
© Sputnik . Djahida Ramdani
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
4/6
© Sputnik . Djahida Ramdani
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
5/6
© Sputnik . Djahida Ramdani
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ
6/6
© Sputnik . Djahida Ramdani
تراثنا حضارتنا… حين تتحدث الجزائر بلغة التاريخ

وكان للجمعيات حضور بارز في هذه التظاهرة ، حيث أكدت رئيسة جمعية "فن وأصالة"، نبيلة فخارجي، لـ"سبوتنبك"، أن "الموروث الثقافي الجزائري غني وكبير ونحاول كجمعيّة إبراز الموروث الثقافي المادي واللامادي للجزائر".

وأضافت: "عرضنا اليوم وطيلة شهر التراث أشياء قديمة جدا من ملابس وحرف وفخار، استقدمناها من عائلات جزائرية عريقة، وهي ملك لها قدمتها للجمعية بهدف التعريف بها".
