كائن طري بلا عظام... لغز أول مخلوق على الأرض يحير العلماء

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
كائن طري بلا عظام... لغز أول مخلوق على الأرض يحير العلماء
كائن طري بلا عظام... لغز أول مخلوق على الأرض يحير العلماء
كشف فريق من الباحثين أن أول كائن حيواني ظهر على الأرض قبل نحو 550 مليون سنة كان كائنًا طريًا بسيطًا يشبه “إسفنجة المطبخ”، دون أن يترك آثارًا أحفورية واضحة... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
ووفق دراسة حديثة نشرت في مجلة "نيتشر"، نجح العلماء في حل التناقض القائم بين الأدلة الجينية والسجل الأحفوري؛ إذ تشير التحليلات الوراثية إلى ظهور الحيوانات قبل نحو 710 ملايين سنة، بينما لا يتجاوز عمر أقدم الأحافير المكتشفة 540 مليون سنة، وفقا لموقع "ساينس دايلي" العلمي. وقاد الدراسة الباحث شواهاي شياو من جامعة فرجينيا للتقنية، بمشاركة علماء من الصين والمملكة المتحدة، حيث أوضح أن غياب هذا الكائن عن السجل الأحفوري يعود إلى طبيعته الرخوة وافتقاره لأي أجزاء صلبة قابلة للتحجر. وبيّن الباحثون أن هذا الكائن البدائي لم يمتلك هياكل معدنية أو شوكيات كما هو الحال في الإسفنج الحديث، ما جعله غير قابل للحفظ داخل الصخور. ويستند الاكتشاف إلى تحليل أحفورة نادرة تعود إلى نحو 550 مليون سنة، احتفظت ببصمة سطحية دقيقة للغاية، وهو أمر نادر في علم الأحافير. وأوضح الباحث شياوبينغ وانغ أن النمط الظاهر في الحفرية يكفي لتصنيفها كإسفنجة بدائية رغم عدم وجود هيكل عظمي. كما يشير الاكتشاف إلى أن الحياة الحيوانية قد تكون وُجدت قبل أحداث كونية قاسية مثل “كرة الثلج الأرضية”، ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم قدرة الكائنات الأولى على البقاء. ورغم أهمية هذه النتائج، شدد الباحثون على ضرورة التعامل معها بحذر، نظرًا لاعتمادها على عينة واحدة، مؤكدين أنها تمثل خطوة مهمة نحو فهم أعمق لبدايات الحياة على كوكب الأرض.
15:05 GMT 21.04.2026
كشف فريق من الباحثين أن أول كائن حيواني ظهر على الأرض قبل نحو 550 مليون سنة كان كائنًا طريًا بسيطًا يشبه “إسفنجة المطبخ”، دون أن يترك آثارًا أحفورية واضحة لفترة امتدت إلى نحو 160 مليون سنة، ما أثار حيرة العلماء لعقود.
ووفق دراسة حديثة نشرت في مجلة "نيتشر"، نجح العلماء في حل التناقض القائم بين الأدلة الجينية والسجل الأحفوري؛ إذ تشير التحليلات الوراثية إلى ظهور الحيوانات قبل نحو 710 ملايين سنة، بينما لا يتجاوز عمر أقدم الأحافير المكتشفة 540 مليون سنة، وفقا لموقع "ساينس دايلي" العلمي.
وقاد الدراسة الباحث شواهاي شياو من جامعة فرجينيا للتقنية، بمشاركة علماء من الصين والمملكة المتحدة، حيث أوضح أن غياب هذا الكائن عن السجل الأحفوري يعود إلى طبيعته الرخوة وافتقاره لأي أجزاء صلبة قابلة للتحجر.
وبيّن الباحثون أن هذا الكائن البدائي لم يمتلك هياكل معدنية أو شوكيات كما هو الحال في الإسفنج الحديث، ما جعله غير قابل للحفظ داخل الصخور.
ووصف شياو هذه الكائنات بأنها “إسفنجية، لكنها ليست زجاجية”، في إشارة إلى غياب البنية الصلبة.
ويستند الاكتشاف إلى تحليل أحفورة نادرة تعود إلى نحو 550 مليون سنة، احتفظت ببصمة سطحية دقيقة للغاية، وهو أمر نادر في علم الأحافير.
وأوضح الباحث شياوبينغ وانغ أن النمط الظاهر في الحفرية يكفي لتصنيفها كإسفنجة بدائية رغم عدم وجود هيكل عظمي.
ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف لا يسد فجوة زمنية في تاريخ الحياة فحسب، بل يعيد تشكيل منهج البحث عن أصول الكائنات الحية، مؤكدين أن الاعتماد على الهياكل الصلبة وحدها لم يعد كافيًا، بل يجب تتبع آثار الأنسجة الرخوة.
كما يشير الاكتشاف إلى أن الحياة الحيوانية قد تكون وُجدت قبل أحداث كونية قاسية مثل “كرة الثلج الأرضية”، ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم قدرة الكائنات الأولى على البقاء.
ورغم أهمية هذه النتائج، شدد الباحثون على ضرورة التعامل معها بحذر، نظرًا لاعتمادها على عينة واحدة، مؤكدين أنها تمثل خطوة مهمة نحو فهم أعمق لبدايات الحياة على كوكب الأرض.
