وزير الدفاع الإيطالي: الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تفويض مهمة "أسبيدس"
صرح وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تفويض المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس" لضمان حماية الملاحة البحرية خارج منطقة مهامها... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T00:13+0000
صرح وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تفويض المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس" لضمان حماية الملاحة البحرية خارج منطقة مهامها الحالية.
وقال كروسيتو في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أمس الاثنين، "تهدف المناقشات إلى السماح للاتحاد الأوروبي بتوسيع عمليات الأمن البحري، بما في ذلك حماية مضيق هرمز".
ولفت كروسيتو إلى أن مثل هذه الجهود تتطلب تحالفًا دوليًا أوسع نطاقًا.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد يناقش تغيير تفويض
مهمة "أسبيدس" البحرية ونقلها إلى مضيق هرمز.
ومع ذلك، عارض وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، توسيع تفويضات مهمتي "أسبيدس" و"أتالانتا"
.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في 12 فبراير/ شباط 2024 عن قراره إطلاق عملية "أسبيدس" لتأمين الملاحة في البحر الأحمر لمواجهة الهجمات المتكررة على السفن المدنية من قبل حركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية.
وفي 13 أبريل/ نيسان، بدأت البحرية الأميركية فرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية حرة في العبور عبر مضيق هرمز طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران. ولم تعلن السلطات الإيرانية عن فرض رسوم، لكنها ناقشت خططًا بهذا الشأن.