ميلوني: إيطاليا مستعدة للمشاركة بكاسحات ألغام لتأمين "هرمز"

سبوتنيك عربي

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن بلادها مستعدة للمساهمة بكاسحات ألغام متطورة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وذلك عقب التوصل إلى وقف لإطلاق النار،... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T20:42+0000

جاءت تصريحات ميلوني خلال اجتماع عُقد في باريس، اليوم الجمعة، بمشاركة دول غير منخرطة في النزاع، لبحث أمن الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى جانب نحو 50 دولة شاركت عبر تقنية الفيديو، بحسب ماذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية. وأوضحت ميلوني أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل عنصرًا أساسيًا في أي مسار جاد لتسوية أزمة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك إعادة فتح الملاحة خلال وقف إطلاق النار في لبنان بوساطة دولية، تعكس أهمية هذا الملف. وأكدت أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل قضية محورية لإيطاليا وأوروبا والمجتمع الدولي، نظرًا لأهميته الاقتصادية، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، فضلًا عن سلع استراتيجية مثل الأسمدة المرتبطة بالأمن الغذائي. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.

https://sarabic.ae/20260417/ترامب-أتوقع-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-خلال-يوم-أو-يومين-1112651430.html

https://sarabic.ae/20260417/ترامب-إيران-تزيل-الألغام-البحرية-وتتعهد-بعدم-إغلاق-مضيق-هرمز-مجددا--1112649807.html

https://sarabic.ae/20260417/خبير-عسكري-فتح-إيران-لمضيق-هرمز-يرفع-عنها-المسؤولية-القانونية-عن-أي-حوادث-ملاحية-مستقبلا--1112647022.html

