وصول طائرة محملة بمساعدات إنسانية للشعب اللبناني إلى مطار بيروت- وزارة الطوارئ الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260421/وصول-طائرة-محملة-بمساعدات-إنسانية-للشعب-اللبناني-إلى-مطار-بيروت--وزارة-الطوارئ-الروسية-1112733168.html
وصول طائرة محملة بمساعدات إنسانية للشعب اللبناني إلى مطار بيروت- وزارة الطوارئ الروسية
وصول طائرة محملة بمساعدات إنسانية للشعب اللبناني إلى مطار بيروت- وزارة الطوارئ الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وصول طائرة خاصة من طراز "إيل 76" تابعة للوزارة إلى مطار بيروت، تحمل على متنها 27 طناً من المساعدات إنسانية... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T07:08+0000
2026-04-21T07:08+0000
روسيا
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093405526_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_99102d4b120cc5f5e52568a02f578755.jpg
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "قامت طائرة من طراز "إليوشن- 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بإيصال أكثر من 27 طناً من المساعدات الإنسانية إلى بيروت. وقدّم رجال الإنقاذ الروس مولدات كهربائية متنقلة، ومواد غذائية، وخياماً، وبطانيات، وفرشات، ووسائد إلى ممثلين معتمدين من الحكومة اللبنانية".
https://sarabic.ae/20260420/الخارجية-الروسية-موسكو-تعارض-العدوان-الأمريكي-والإسرائيلي-المتكرر-على-إيران-ولبنان-1112717177.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093405526_7:0:476:352_1920x0_80_0_0_ba59c571e78f37b57e41b6151b1639aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, لبنان, أخبار لبنان
روسيا, لبنان, أخبار لبنان

وصول طائرة محملة بمساعدات إنسانية للشعب اللبناني إلى مطار بيروت- وزارة الطوارئ الروسية

07:08 GMT 21.04.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروصول طائرة "إيل 76" إلى بيروت تحمل المساعدات الإنسانية، لبنان
وصول طائرة إيل 76 إلى بيروت تحمل المساعدات الإنسانية، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وصول طائرة خاصة من طراز "إيل 76" تابعة للوزارة إلى مطار بيروت، تحمل على متنها 27 طناً من المساعدات إنسانية للشعب اللبناني.
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "قامت طائرة من طراز "إليوشن- 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بإيصال أكثر من 27 طناً من المساعدات الإنسانية إلى بيروت. وقدّم رجال الإنقاذ الروس مولدات كهربائية متنقلة، ومواد غذائية، وخياماً، وبطانيات، وفرشات، ووسائد إلى ممثلين معتمدين من الحكومة اللبنانية".
وأشارت الوزارة إلى أن العملية الإنسانية نُفذت وفقاً لتعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت تحت الإشراف الشخصي لوزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.

ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
"حزب الله": لن يتمكن أحد لا في لبنان ولا خارجه من نزع سلاحنا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала