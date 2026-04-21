وصول طائرة محملة بمساعدات إنسانية للشعب اللبناني إلى مطار بيروت- وزارة الطوارئ الروسية
2026-04-21T07:08+0000
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وصول طائرة خاصة من طراز "إيل 76" تابعة للوزارة إلى مطار بيروت، تحمل على متنها 27 طناً من المساعدات إنسانية للشعب اللبناني.
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "قامت طائرة من طراز "إليوشن- 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بإيصال أكثر من 27 طناً من المساعدات الإنسانية إلى بيروت. وقدّم رجال الإنقاذ الروس مولدات كهربائية متنقلة، ومواد غذائية، وخياماً، وبطانيات، وفرشات، ووسائد إلى ممثلين معتمدين من الحكومة اللبنانية".
وأشارت الوزارة إلى أن العملية الإنسانية نُفذت وفقاً لتعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت تحت الإشراف الشخصي لوزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.