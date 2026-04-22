إعلام: أمريكا وباكستان تنتظران رد المرشد الإيراني على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

كشف وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وباكستان تنتظران رد المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، على المقترح الأخير الذي... 22.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال موقع "أكسيوس" الإخباري في تقرير له، إن مصادر إقليمية ومطلعة أكدت: "أن الولايات المتحدة والوسطاء الباكستانيين ينتظرون رد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي على المقترح الأخير، مع توقع صدور موقفه قريبًا، حيث أشار مفاوضون إيرانيون إلى أنهم بانتظار الضوء الأخضر منه".وأوضحت مصادر للموقع أن هناك: "نقاشات حادة بين القيادات حول مستقبل المفاوضات، إذ يميل المسؤولون المدنيون، ومنهم (رئيس البرلمان محمد باقر) قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى مواصلة الحوار، في حين يعارض قادة في الحرس الثوري، بينهم أحمد وحيدي، تقديم أي تنازلات أو الدخول في مفاوضات في ظل استمرار الحصار البحري".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مساء الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ستمدد وقف إطلاق النار مع إيران مع استمرار حصارها للموانئ الإيرانية.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قرار تمديد وقف إطلاق النار جاء بناءً على طلب رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف، مضيفًا أن التمديد سيمنح إيران وقتًا كافيًا لتقديم "مقترح موحد".من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن شكره للرئيس الأمريكي على قبول طلب إسلام آباد تمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أن بلاده ستواصل جهودها للتوصل إلى تسوية للنزاع عبر التفاوض.وقال شريف في منشور عبر منصة "إكس": "بالنيابة عني شخصيًا وبالنيابة عن المشير سيد عاصم منير، أتقدم بخالص الشكر للرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على قبوله الكريم لطلبنا بتمديد وقف إطلاق النار، بما يسمح للجهود الدبلوماسية الجارية باستكمال مسارها. وانطلاقًا من الثقة التي أُعطيت لنا، ستواصل باكستان جهودها الحثيثة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع".كما أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، عن تأجيل مغادرة الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس، إلى باكستان لإجراء محادثات مع ممثلين عن إيران، وذلك لحين تسلم واشنطن مقترحات من طهران بشأن تسوية الصراع.وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان له إنه: "في ضوء ما نشره الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على منصة تروث سوشيال، والذي أكد فيه أن الولايات المتحدة تنتظر من الجانب الإيراني تقديم مقترح موحد، فإن الرحلة التي كانت مقررة اليوم إلى باكستان لن تتم".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يومًا، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل/نيسان، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

