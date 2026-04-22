إعلام: أمريكا وباكستان تنتظران رد المرشد الإيراني على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
إعلام: أمريكا وباكستان تنتظران رد المرشد الإيراني على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
00:54 GMT 22.04.2026
كشف وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وباكستان تنتظران رد المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، على المقترح الأخير الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار من أجله.
وقال موقع "أكسيوس" الإخباري في تقرير له، إن مصادر إقليمية ومطلعة أكدت: "أن الولايات المتحدة والوسطاء الباكستانيين ينتظرون رد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي على المقترح الأخير، مع توقع صدور موقفه قريبًا، حيث أشار مفاوضون إيرانيون إلى أنهم بانتظار الضوء الأخضر منه".
إعلام: إيران لم تطلب تمديد وقف إطلاق النار
وأوضحت مصادر للموقع أن هناك: "نقاشات حادة بين القيادات حول مستقبل المفاوضات، إذ يميل المسؤولون المدنيون، ومنهم (رئيس البرلمان محمد باقر) قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى مواصلة الحوار، في حين يعارض قادة في الحرس الثوري، بينهم أحمد وحيدي، تقديم أي تنازلات أو الدخول في مفاوضات في ظل استمرار الحصار البحري".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مساء الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ستمدد وقف إطلاق النار مع إيران مع استمرار حصارها للموانئ الإيرانية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قرار تمديد وقف إطلاق النار جاء بناءً على طلب رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف، مضيفًا أن التمديد سيمنح إيران وقتًا كافيًا لتقديم "مقترح موحد".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن شكره للرئيس الأمريكي على قبول طلب إسلام آباد تمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أن بلاده ستواصل جهودها للتوصل إلى تسوية للنزاع عبر التفاوض.
وقال شريف في منشور عبر منصة "إكس": "بالنيابة عني شخصيًا وبالنيابة عن المشير سيد عاصم منير، أتقدم بخالص الشكر للرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على قبوله الكريم لطلبنا بتمديد وقف إطلاق النار، بما يسمح للجهود الدبلوماسية الجارية باستكمال مسارها. وانطلاقًا من الثقة التي أُعطيت لنا، ستواصل باكستان جهودها الحثيثة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع".
وأضاف: "آمل بصدق أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار، وأن يتمكنا من إبرام "اتفاق سلام" شامل خلال الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في إسلام آباد، بهدف إنهاء النزاع بشكل دائم".
كما أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، عن تأجيل مغادرة الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس، إلى باكستان لإجراء محادثات مع ممثلين عن إيران، وذلك لحين تسلم واشنطن مقترحات من طهران بشأن تسوية الصراع.
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان له إنه: "في ضوء ما نشره الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على منصة تروث سوشيال، والذي أكد فيه أن الولايات المتحدة تنتظر من الجانب الإيراني تقديم مقترح موحد، فإن الرحلة التي كانت مقررة اليوم إلى باكستان لن تتم".
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يومًا، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 أبريل/نيسان، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
