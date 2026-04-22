إعلام: ترامب يدرس تمديد إعفاء "قانون جونز" لدعم سوق النفط
02:40 GMT 22.04.2026 (تم التحديث: 03:06 GMT 22.04.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس تمديد إعفاء من قانون الشحن المعروف باسم "قانون جونز"، وذلك لتسهيل شحنات النفط الأمريكية ولدعم استقرار السوق، في خضم الصراع مع إيران.
وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مصادر أمريكية، إن: "قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق قانون بحري مثير للجدل خلال الحرب مع إيران سهّل نقل النفط داخل الولايات المتحدة، وهو يدرس الإبقاء على هذا الإجراء".
ويُعرف هذا التشريع باسم "قانون جونز"، وهو قانون صدر عام 1920 يرفع تكلفة الشحن بين الموانئ الأمريكية، إذ يشترط نقل البضائع على سفن تحمل العلم الأمريكي، والتي تُعد محدودة مقارنة بالأسطول العالمي. وكان ترامب قد أصدر في 18 مارس/آذار إعفاءً لمدة 60 يومًا من هذا القانون
بهدف تسهيل نقل النفط، في ظل ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب مع إيران.
ونقل الموقع عن أحد مستشاري ترامب قوله إن الرئيس "راضٍ عما يراه"، مضيفًا أنه: "طالما استمرت التهديدات الإيرانية في دفع أسعار الوقود للارتفاع، فإنه يفضل الإبقاء على الإعفاء طالما كان ذلك ضروريًا".