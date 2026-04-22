الرئيس اللبناني: الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار
صرح الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، أن الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشيرا إلى أن لبنان لن يدخر جهدا في سبيل إنهاء الأوضاع... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-22T12:21+0000
11:58 GMT 22.04.2026 (تم التحديث: 12:21 GMT 22.04.2026)
صرح الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، أن الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشيرا إلى أن لبنان لن يدخر جهدا في سبيل إنهاء الأوضاع الراهنة التي يعيشها.
وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية: "أكد الرئيس جوزاف عون خلال استقباله اللجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهجي أن الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار ولن أوفر أي جهد في سبيل إنهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا".
وتابع البيان: "الدعم الأمريكي الذي أبلغنا به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إضافة إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة، وفّر لنا فرصة لا يجوز أن نضيعها لأنها قد لا تتكرر".
وشدد عون أن "المحافظة على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي هو هدفه الأول، والمفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعودة الأسرى، وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، والبدء بإعادة إعمار ما تهدم خلال هذه الحرب".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.