ماكرون: فرنسا ستساعد لبنان في التحضير للمفاوضات مع إسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
09:03 GMT
30 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
39 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:43 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون: فرنسا ستساعد لبنان في التحضير للمفاوضات مع إسرائيل
ماكرون: فرنسا ستساعد لبنان في التحضير للمفاوضات مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن باريس ستساعد لبنان في التحضيرات الجارية للمفاوضات مع إسرائيل. 22.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-22T03:54+0000
2026-04-22T03:54+0000
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: "سنساعد الحكومة اللبنانية، بقدر ما نستطيع، في التحضير لهذه المفاوضات وفي وضع الخطة اللازمة لاستعادة السيادة الكاملة".وأضاف ماكرون أن فرنسا ستسلم أيضًا ما يقرب من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى لبنان في الأيام المقبلة، مما يرفع إجمالي كمية المساعدات الإنسانية التي تبرعت بها باريس إلى 70 طنًا.ولفت ماكرون إلى أن فرنسا مستعدة لمواصلة وجودها العسكري في لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في نهاية عام 2026.يُذكر أن فرنسا، بالإضافة إلى مشاركتها في مهمة الأمم المتحدة، تقوم بتدريب الجيش اللبناني وتزويده بالأسلحة والمعدات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
ماكرون: فرنسا ستساعد لبنان في التحضير للمفاوضات مع إسرائيل

03:54 GMT 22.04.2026
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن باريس ستساعد لبنان في التحضيرات الجارية للمفاوضات مع إسرائيل.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: "سنساعد الحكومة اللبنانية، بقدر ما نستطيع، في التحضير لهذه المفاوضات وفي وضع الخطة اللازمة لاستعادة السيادة الكاملة".
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
عون: لبنان سيتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار
20 أبريل, 12:41 GMT
وأضاف ماكرون أن فرنسا ستسلم أيضًا ما يقرب من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى لبنان في الأيام المقبلة، مما يرفع إجمالي كمية المساعدات الإنسانية التي تبرعت بها باريس إلى 70 طنًا.
ولفت ماكرون إلى أن فرنسا مستعدة لمواصلة وجودها العسكري في لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في نهاية عام 2026.
وقال الرئيس الفرنسي: "إذا رغب لبنان في ذلك، فإن فرنسا مستعدة أيضًا لمواصلة التزامها على الأرض بعد الرحيل المقرر لليونيفيل في نهاية العام، جنبًا إلى جنب مع شركائها الأكثر انخراطًا، وذلك ضمن إطار سنحتاج إلى تحديده معًا".
يُذكر أن فرنسا، بالإضافة إلى مشاركتها في مهمة الأمم المتحدة، تقوم بتدريب الجيش اللبناني وتزويده بالأسلحة والمعدات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
