"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في بلدة البياضة ردا على خرق الهدنة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
09:03 GMT
30 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
39 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:43 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة الشرع للسعودية في هذا التوقيت
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إسرائيل تستهدف 10 شخصيات عالمية ضمن قائمة “معاداة السامية والصهيونية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260422/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-موقع-عسكري-إسرائيلي-في-بلدة-البياضة-ردا-على-خرق-الهدنة-1112777274.html
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في بلدة البياضة ردا على خرق الهدنة
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف موقع عسكري إسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان، وذلك ردا على الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. 22.04.2026, سبوتنيك عربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112685313_0:43:1500:887_1920x0_80_0_0_c8b8f14ea4d096574572848d0a95108d.jpg
وقال "حزب الله" في بيان، إنه "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، واستمرار عدوانه على القرى في جنوب لبنان بالقذائف المدفعية، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضية، وشوهدت النيران تشتعل في إحدى غرف إدارة النيران".وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، أكد في سابق اليوم، أن "الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار مع إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "لن يدخر جهدا في سبيل إنهاء الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد". وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية على مستوى سفيري البلدين الخميس المقبل.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملا ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112685313_98:0:1431:1000_1920x0_80_0_0_9272035eb9b94a2e59aec272a5778092.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:24 GMT 22.04.2026
© REUTERS Stringerيتصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية في النبطية، لبنان، 16 نيسان/ أبريل 2026
يتصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية في النبطية، لبنان، 16 نيسان/ أبريل 2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف موقع عسكري إسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان، وذلك ردا على الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال "حزب الله" في بيان، إنه "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، واستمرار عدوانه على القرى في جنوب لبنان بالقذائف المدفعية، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضية، وشوهدت النيران تشتعل في إحدى غرف إدارة النيران".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر طبي لوكالة "سبوتنيك" بمقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، في تصعيد ميداني جديد يشهده الجنوب وسط استمرار التوتر على الحدود.
ماكرون: فرنسا ستساعد لبنان في التحضير للمفاوضات مع إسرائيل
03:54 GMT
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، أكد في سابق اليوم، أن "الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار مع إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "لن يدخر جهدا في سبيل إنهاء الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 نيسان/أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وزير الخارجية البلجيكي: تصرفات إسرائيل في لبنان "غير مقبولة"
أمس, 16:26 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية على مستوى سفيري البلدين الخميس المقبل.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملا ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала