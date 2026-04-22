https://sarabic.ae/20260422/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-موقع-عسكري-إسرائيلي-في-بلدة-البياضة-ردا-على-خرق-الهدنة-1112777274.html
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في بلدة البياضة ردا على خرق الهدنة
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف موقع عسكري إسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان، وذلك ردا على الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. 22.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112685313_0:43:1500:887_1920x0_80_0_0_c8b8f14ea4d096574572848d0a95108d.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112685313_98:0:1431:1000_1920x0_80_0_0_9272035eb9b94a2e59aec272a5778092.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف موقع عسكري إسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان، وذلك ردا على الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال "حزب الله" في بيان، إنه "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، واستمرار عدوانه على القرى في جنوب لبنان بالقذائف المدفعية، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضية، وشوهدت النيران تشتعل في إحدى غرف إدارة النيران".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر طبي لوكالة "سبوتنيك" بمقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، في تصعيد ميداني جديد يشهده الجنوب وسط استمرار التوتر على الحدود.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، أكد في سابق اليوم، أن "الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار
مع إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "لن يدخر جهدا في سبيل إنهاء الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 نيسان/أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية
على مستوى سفيري البلدين الخميس المقبل.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملا ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.