https://sarabic.ae/20260422/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-موقع-عسكري-إسرائيلي-في-بلدة-البياضة-ردا-على-خرق-الهدنة-1112777274.html

"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في بلدة البياضة ردا على خرق الهدنة

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف موقع عسكري إسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان، وذلك ردا على الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. 22.04.2026, سبوتنيك عربي

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112685313_0:43:1500:887_1920x0_80_0_0_c8b8f14ea4d096574572848d0a95108d.jpg

وقال "حزب الله" في بيان، إنه "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، واستمرار عدوانه على القرى في جنوب لبنان بالقذائف المدفعية، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضية، وشوهدت النيران تشتعل في إحدى غرف إدارة النيران".وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، أكد في سابق اليوم، أن "الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار مع إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "لن يدخر جهدا في سبيل إنهاء الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد". وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية على مستوى سفيري البلدين الخميس المقبل.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملا ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

