فيكو: ننتظر إعادة تشغيل خط "دروجبا" ولا نعتزم الموافقة على عقوبات ضد روسيا حاليا
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، بأن سلوفاكيا ستنتظر إعادة التشغيل الفعلي لخط أنابيب النفط "دروجبا"، ولا تخطط حاليا للموافقة على عقوبات...
2026-04-22T11:05+0000
وقال فيكو خلال مؤتمر صحفي: "ما زال موقف الحكومة السلوفاكية ساريا، وهو أنها لن توافق على حزمة العقوبات (ضد روسيا) لصالح أوكرانيا حتى يتم إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" فعليا".وجاء هذا التصريح بعد أن أوقفت كييف ضخ النفط عبر "دروجبا"، الذي يعتمد عليه تشغيل مصفاة النفط في براتيسلافا.فيما ترى السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب يعمل، وأن وقف الإمدادات هو قرار سياسي من الجانب الأوكراني بهدف "الابتزاز".
https://sarabic.ae/20260421/الكرملين-استئناف-نقل-النفط-عبر-خط-أنابيب-الصداقة-يعتمد-على-تصرفات-كييف-1112739771.html
دروجبا, روسيا, سلوفاكيا, المجر, نفط خام
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، بأن سلوفاكيا ستنتظر إعادة التشغيل الفعلي لخط أنابيب النفط "دروجبا"، ولا تخطط حاليا للموافقة على عقوبات جديدة ضد روسيا.
وقال فيكو خلال مؤتمر صحفي: "ما زال موقف الحكومة السلوفاكية ساريا، وهو أنها لن توافق على حزمة العقوبات (ضد روسيا) لصالح أوكرانيا حتى يتم إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" فعليا".
وكان فيكو قد صرح في وقت سابق، بأن "المفوضية الأوروبية لا يمكنها التعويل على دعم سلوفاكيا لحزمة العقوبات العشرين ضد روسيا إذا انحازت إلى أوكرانيا في مسألة النفط".
وجاء هذا التصريح بعد أن أوقفت كييف ضخ النفط عبر "دروجبا
"، الذي يعتمد عليه تشغيل مصفاة النفط في براتيسلافا.
يُذكر أن أوكرانيا أوقفت توريد النفط الروسي عبر "دروجبا" المار عبر أراضيها إلى سلوفاكيا والمجر في 27 كانون الثاني/ينايرالماضي، بدعوى وجود أضرار في خط الأنابيب.
فيما ترى السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب يعمل، وأن وقف الإمدادات هو قرار سياسي
من الجانب الأوكراني بهدف "الابتزاز".