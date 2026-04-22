فيكو: ننتظر إعادة تشغيل خط "دروجبا" ولا نعتزم الموافقة على عقوبات ضد روسيا حاليا

صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، بأن سلوفاكيا ستنتظر إعادة التشغيل الفعلي لخط أنابيب النفط "دروجبا"، ولا تخطط حاليا للموافقة على عقوبات...

وقال فيكو خلال مؤتمر صحفي: "ما زال موقف الحكومة السلوفاكية ساريا، وهو أنها لن توافق على حزمة العقوبات (ضد روسيا) لصالح أوكرانيا حتى يتم إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" فعليا".وجاء هذا التصريح بعد أن أوقفت كييف ضخ النفط عبر "دروجبا"، الذي يعتمد عليه تشغيل مصفاة النفط في براتيسلافا.فيما ترى السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب يعمل، وأن وقف الإمدادات هو قرار سياسي من الجانب الأوكراني بهدف "الابتزاز".

