عربي
https://sarabic.ae/20260422/فيكو-ننتظر-إعادة-تشغيل-خط-دروجبا-ولا-نعتزم-الموافقة-على-عقوبات-ضد-روسيا-حاليا--1112772186.html
فيكو: ننتظر إعادة تشغيل خط "دروجبا" ولا نعتزم الموافقة على عقوبات ضد روسيا حاليا
فيكو: ننتظر إعادة تشغيل خط "دروجبا" ولا نعتزم الموافقة على عقوبات ضد روسيا حاليا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، بأن سلوفاكيا ستنتظر إعادة التشغيل الفعلي لخط أنابيب النفط "دروجبا"، ولا تخطط حاليا للموافقة على عقوبات... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-22T11:05+0000
2026-04-22T11:05+0000
دروجبا
روسيا
سلوفاكيا
المجر
نفط خام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104412821_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_8130eda6463b1927bf5de99315e47131.jpg
وقال فيكو خلال مؤتمر صحفي: "ما زال موقف الحكومة السلوفاكية ساريا، وهو أنها لن توافق على حزمة العقوبات (ضد روسيا) لصالح أوكرانيا حتى يتم إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" فعليا".وجاء هذا التصريح بعد أن أوقفت كييف ضخ النفط عبر "دروجبا"، الذي يعتمد عليه تشغيل مصفاة النفط في براتيسلافا.فيما ترى السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب يعمل، وأن وقف الإمدادات هو قرار سياسي من الجانب الأوكراني بهدف "الابتزاز".
دروجبا, روسيا, سلوفاكيا, المجر, نفط خام
دروجبا, روسيا, سلوفاكيا, المجر, نفط خام

فيكو: ننتظر إعادة تشغيل خط "دروجبا" ولا نعتزم الموافقة على عقوبات ضد روسيا حاليا

11:05 GMT 22.04.2026
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، بأن سلوفاكيا ستنتظر إعادة التشغيل الفعلي لخط أنابيب النفط "دروجبا"، ولا تخطط حاليا للموافقة على عقوبات جديدة ضد روسيا.
وقال فيكو خلال مؤتمر صحفي: "ما زال موقف الحكومة السلوفاكية ساريا، وهو أنها لن توافق على حزمة العقوبات (ضد روسيا) لصالح أوكرانيا حتى يتم إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" فعليا".

وكان فيكو قد صرح في وقت سابق، بأن "المفوضية الأوروبية لا يمكنها التعويل على دعم سلوفاكيا لحزمة العقوبات العشرين ضد روسيا إذا انحازت إلى أوكرانيا في مسألة النفط".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
الكرملين: استئناف نقل النفط عبر خط أنابيب "الصداقة" يعتمد على تصرفات كييف
أمس, 10:06 GMT
وجاء هذا التصريح بعد أن أوقفت كييف ضخ النفط عبر "دروجبا"، الذي يعتمد عليه تشغيل مصفاة النفط في براتيسلافا.

يُذكر أن أوكرانيا أوقفت توريد النفط الروسي عبر "دروجبا" المار عبر أراضيها إلى سلوفاكيا والمجر في 27 كانون الثاني/ينايرالماضي، بدعوى وجود أضرار في خط الأنابيب.

فيما ترى السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب يعمل، وأن وقف الإمدادات هو قرار سياسي من الجانب الأوكراني بهدف "الابتزاز".
