الكرملين: استئناف نقل النفط عبر خط أنابيب "الصداقة" يعتمد على تصرفات كييف

عربي
لافروف: الشركات الروسية التي ترغب بالعودة إلى ليبيا مهتمة باستتباب الأوضاع الأمنية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260421/الكرملين-استئناف-نقل-النفط-عبر-خط-أنابيب-الصداقة-يعتمد-على-تصرفات-كييف-1112739771.html
الكرملين: استئناف نقل النفط عبر خط أنابيب "الصداقة" يعتمد على تصرفات كييف
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن استئناف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" (الصداقة) يعتمد على إجراءات نظام كييف. 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T10:06+0000
2026-04-21T10:06+0000
الكرملين
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
المجر
سلوفاكيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "لدينا التزامات تعاقدية مع المجر، ولكن بعد أن بدأ نظام كييف ابتزازه، توقفت هذه الإمدادات. الأمر كله يعتمد على نظام كييف - ما إذا كان سيعيد فتح خط الأنابيب ويوقف الابتزاز".وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (حاليا بيتر ماغيار رئيس الوزراء المكلف) بأن بودابست لن ترفع "الفيتو" عن قرض الاتحاد الأوروبي لكييف حتى استئناف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن استئناف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" (الصداقة) يعتمد على إجراءات نظام كييف.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "لدينا التزامات تعاقدية مع المجر، ولكن بعد أن بدأ نظام كييف ابتزازه، توقفت هذه الإمدادات. الأمر كله يعتمد على نظام كييف - ما إذا كان سيعيد فتح خط الأنابيب ويوقف الابتزاز".
وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (حاليا بيتر ماغيار رئيس الوزراء المكلف) بأن بودابست لن ترفع "الفيتو" عن قرض الاتحاد الأوروبي لكييف حتى استئناف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
أوربان: المجر لا تصدق الخرافات حول خط أنابيب "دروجبا"
17 مارس, 19:54 GMT
وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.

وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.

وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала