https://sarabic.ae/20260421/الكرملين-استئناف-نقل-النفط-عبر-خط-أنابيب-الصداقة-يعتمد-على-تصرفات-كييف-1112739771.html
الكرملين: استئناف نقل النفط عبر خط أنابيب "الصداقة" يعتمد على تصرفات كييف
سبوتنيك عربي
21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T10:06+0000
الكرملين
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
المجر
سلوفاكيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن استئناف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" (الصداقة) يعتمد على إجراءات نظام كييف.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "لدينا التزامات تعاقدية مع المجر، ولكن بعد أن بدأ نظام كييف ابتزازه، توقفت هذه الإمدادات. الأمر كله يعتمد على نظام كييف - ما إذا كان سيعيد فتح خط الأنابيب ويوقف الابتزاز".
وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (حاليا بيتر ماغيار رئيس الوزراء المكلف) بأن بودابست لن ترفع "الفيتو" عن قرض الاتحاد الأوروبي لكييف حتى استئناف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".
وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي
، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.
وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط
عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.