الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في هجمات إسرائيلية على جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل 6 أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان، وذلك رغم سريان وقف إطلاق نار في الحرب، التي اندلعت منذ أكثر من 6... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T22:20+0000
2026-04-25T04:49+0000
22:20 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 04:49 GMT 25.04.2026)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل 6 أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان، وذلك رغم سريان وقف إطلاق نار في الحرب، التي اندلعت منذ أكثر من 6 أسابيع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
وقالت الوزارة في بيان: "غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان، اليوم 24 أبريل/ نيسان (الجاري)، أدت إلى استشهاد 6 مواطنين وجرح اثنين آخرين".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات بعدد من المنازل والبنى التحتية جنوبي لبنان.
وأفاد مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات لمبانٍ في بلدات شمع، الطيبة، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ، في وقت سابق، سلسلة غارات عنيفة متتالية على مناطق عدة في جنوب لبنان.
وأوضح أن الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان استهدفت بلدة دير عامص
وبلدة مجدل سلم، وتولين جنوبي البلاد.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان له، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للغارات الإسرائيلية، منذ 2 مارس/ آذار الماضي حتى 24 أبريل الجاري، أسفرت عن مقتل 2491 شخصًا وإصابة 7719 جريحًا".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في 5 بيانات متتالية له، عن استهدافه عددًا من الأهداف العسكرية الإسرائيلية من آليات وأفراد بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 16 أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة الـ17من الشهرذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 أبريل الجاري، بين حكومتي البلدين لـ"إتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين"، كما تم تمديد الاتفاق لـ3 أسابيع إضافية.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة للبنان مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار ضد إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وعلى الرغم من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أبلغ الجيش اللبناني، فجر اليوم الجمعة، عن خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، من خلال القصف الذي استهدف عددًا من القرى في جنوب البلاد.
وكان "حزب الله" اللبناني بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرقي لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت "عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".