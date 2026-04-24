الهند ترد على وصف ترامب لها بـ"المكان البائس"

ردت وزارة الخارجية الهندية، على إعادة نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتصريحات أحد المعلقين اليمينيين، الذي وصف الهند بـ"المكان البائس". 24.04.2026، سبوتنيك عربي

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة، راندير جايسوال: "لقد اطلعنا على هذه التصريحات، وكذلك على البيان اللاحق الصادر عن السفارة الأمريكية ردا عليها، ومن الواضح أن هذه التصريحات غير مدروسة وغير لائقة ومُسيئة، وهي بالتأكيد لا تعكس حقيقة العلاقات الهندية الأمريكية، التي لطالما قامت على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". ويأتي هذا البيان بعد أن نشر ترامب، أمس الخميس، نصا لبرنامج حواري سياسي محافظ يقدمه، مايكل سافاج، والذي وصف فيه "الهند ودولا أخرى بـ"المكان البائس" - وهي أماكن يأتي منها الناس إلى واشنطن وهم في شهرهم التاسع من الحمل، ويحصلون على الجنسية الأمريكية فورا"، وفق قوله. وتزامن منشور ترامب مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى الهند الشهر المقبل، في مسعى لاحتواء التوترات الأخيرة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تقليديا ودية. وكانت إدارة ترامب شددت في وقت سابق قيود الهجرة، مستهدفة التأشيرات التي يعتمد عليها العاملون الهنود في قطاع التكنولوجيا، كما فرضت تعريفات جمركية مرتفعة على الهند، على خلفية استياء ترامب من تقليل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من دور وساطته خلال النزاع بين الهند وباكستان.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

