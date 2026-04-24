حكم قضائي يجبر ترامب على رد 159 مليار دولار رسوما جمركية
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية ملزمة بإعادة 159 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها، وذلك بعد أن قضت المحكمة...
2026-04-24T20:05+0000
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية ملزمة بإعادة 159 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونيتها.
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يجب الآن إعادة 159 مليار دولار إلى الأفراد والشركات الذين استغلوا بلادنا لعقود، بسبب قرار المحكمة العليا الأمريكية الكارثي والمُثير للسخرية بشأن الرسوم الجمركية".
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أسفه، لأن المحكمة كان بإمكانها أن تنص في قرارها على أن "الولايات المتحدة لا يجب أن تعيد الأموال التي تم دفعها بالفعل"، مضيفا أن مثل هذا النص كان من شأنه أن يجعل البلاد أكثر ثراءا بنحو 159 مليار دولار.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض في عام 2025 رسوما جمركية إضافية على الواردات، لكن المحكمة العليا قضت في العام الحالي بأنه لم يكن يملك صلاحية القيام بذلك، لأن قرارات التجارة يجب أن تصدر حصريا عن الكونغرس.