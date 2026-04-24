سويسرا تبدأ إعادة فتح سفارتها في إيران تدريجيا

سويسرا تبدأ إعادة فتح سفارتها في إيران تدريجيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، استئناف العمل بشكل جزئي في سفارتها لدى إيران، من خلال فريق محدود من الدبلوماسيين. 24.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-24T16:10+0000

2026-04-24T16:10+0000

2026-04-24T16:10+0000

وأوضحت الوزارة أن قرار إعادة فتح السفارة تدريجيًا جاء عقب تقييم شامل للمخاطر، وبالتنسيق مع كل من طهران وواشنطن، مع استمرار متابعة التطورات الميدانية. وبحسب بيان رسمي للوزارة نقلته وسائل إعلام غربية، يباشر القائم بالأعمال السويسري، برفقة أربعة موظفين، التحضيرات اللازمة لاستئناف أنشطة البعثة، على أن يظل توسيع العمل مرهونًا بالأوضاع على الأرض. وكانت السفارة قد أُغلقت مؤقتًا في 11 مارس/آذار، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

باكستان

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, باكستان