عراقجي يجري محادثات مع وزير الخارجية وقائد الجيش الباكستانيين بشأن الهدنة الأمريكية

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، محادثات هاتفية منفصلة مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، بأن عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا أيضا بعاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، لمناقشة تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والموضوعات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي من جانب وإيران من جانب آخر.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.كما أعلن ترامب، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

