آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب
تجمع آلاف الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في مظاهرة حاشدة ضد الحكومة وسط تل أبيب، وذلك في ظل وقف إطلاق النار المستمر مع إيران، ورفع قيود الدفاع المدني عن السكان. 25.04.2026, سبوتنيك عربي
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب
22:20 GMT 25.04.2026 (تم التحديث: 22:49 GMT 25.04.2026)
تل أبيب – سبوتنيك. ووفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، أقيمت المظاهرة في "ساحة المسرح"، حيث تجمع أنصار التيار اليساري الذين
يعارضون سياسات الحكومة اليمنية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتواجدت قوات كبيرة من الشرطة في الموقع لتأمين المنطقة، لكنها لم تتدخل؛ إذ أن المظاهرة حصلت على موافقة السلطات وجرت دون إخلال بالنظام العام.
وحمل الناشطون لافتات تدعو الحكومة إلى اتباع سياسة سلمية في المنطقة، فيما طالب البعض بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل وحماية القيم الديمقراطية.
ويعارض الإسرائيليون المنتمون لليسار السياسات الرامية إلى بناء مستوطنات يهودية في الأراضي الفلسطينية وضم الضفة الغربية.
ومن بين المطالب الرئيسية لليسار الليبرالي الإسرائيلي إنشاء لجنة تحقيق حكومية في الفشل في منع الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ حيث يرون أن هذا الإخفاق زج بإسرائيل في صراعات عسكرية متواصلة في المنطقة منذ عامين ونصف العام.