https://sarabic.ae/20260425/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-ضد-الحكومة-في-تل-أبيب-1112884263.html

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب

تجمع آلاف الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في مظاهرة حاشدة ضد الحكومة وسط تل أبيب، وذلك في ظل وقف إطلاق النار المستمر مع إيران، ورفع قيود الدفاع المدني عن السكان.

2026-04-25T22:20+0000

2026-04-25T22:49+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

مظاهرة حاشدة

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0c/1048948822_0:360:3001:2048_1920x0_80_0_0_d9a85d532acbaebafdff45bc28a6ca85.jpg

تل أبيب – سبوتنيك. ووفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، أقيمت المظاهرة في "ساحة المسرح"، حيث تجمع أنصار التيار اليساري الذين يعارضون سياسات الحكومة اليمنية برئاسة بنيامين نتنياهو.وحمل الناشطون لافتات تدعو الحكومة إلى اتباع سياسة سلمية في المنطقة، فيما طالب البعض بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل وحماية القيم الديمقراطية.ويعارض الإسرائيليون المنتمون لليسار السياسات الرامية إلى بناء مستوطنات يهودية في الأراضي الفلسطينية وضم الضفة الغربية.ومن بين المطالب الرئيسية لليسار الليبرالي الإسرائيلي إنشاء لجنة تحقيق حكومية في الفشل في منع الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ حيث يرون أن هذا الإخفاق زج بإسرائيل في صراعات عسكرية متواصلة في المنطقة منذ عامين ونصف العام.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

