إعلام: بروكسل تستعد للاقتراض مجددا لإنقاذ كييف من الإفلاس
إعلام: بروكسل تستعد للاقتراض مجددا لإنقاذ كييف من الإفلاس
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن دبلوماسيين لم تسمهم، أن الاتحاد الأوروبي سيضطر على الأرجح إلى الحصول على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة "عشرات المليارات من اليورو" في... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T13:29+0000
2026-04-25T13:29+0000
2026-04-25T13:29+0000
وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة: "وافق الاتحاد الأوروبي على قروض لدعم كييف، لكن هذا قد لا يكون كافياً... وهناك مخاوف بالفعل من أن يضطر الاتحاد إلى العودة لتمويل أوكرانيا العام المقبل، بدلاً من عام 2028، كما كان مخططاً له... وقد يضطر قادة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقديم طلب للحصول على قرض جديد بقيمة عشرات المليارات من اليورو خلال 12 شهراً".وذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين أفادوا بأن اليابان ودولاً غربية، كالمملكة المتحدة، تتفاوض على توفير مبلغ يقدّر بنحو 45 مليار يورو، وهو المبلغ المطلوب بحلول نهاية عام 2027، إلا أنه لم يتم تخصيص أي أموال حتى الآن.وقد صرّحت وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا لا تمت للواقع بصلة.
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام: بروكسل تستعد للاقتراض مجددا لإنقاذ كييف من الإفلاس
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن دبلوماسيين لم تسمهم، أن الاتحاد الأوروبي سيضطر على الأرجح إلى الحصول على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة "عشرات المليارات من اليورو" في أقرب وقت ممكن من عام 2027، إذ قد لا تحصل كييف على ما يكفي من الأموال المخصصة.
وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة: "وافق الاتحاد الأوروبي على قروض لدعم كييف، لكن هذا قد لا يكون كافياً... وهناك مخاوف بالفعل من أن يضطر الاتحاد إلى العودة لتمويل أوكرانيا العام المقبل، بدلاً من عام 2028، كما كان مخططاً له... وقد يضطر قادة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقديم طلب للحصول على قرض جديد بقيمة عشرات المليارات من اليورو خلال 12 شهراً".
ووفقا للصحيفة، فإنه كان من المفترض أن يغطي قرض الاتحاد الأوروبي المخصص ثلثي ميزانية أوكرانيا الأساسية واحتياجاتها الدفاعية للعام الحالي والعام المقبل، لكن الدبلوماسيين الذين لم تسمهم أفادوا بأن فجوة التمويل الأوكراني للعام المقبل قد اتسعت، وأن كييف "تحتاج إلى 19 مليار يورو إضافية لتغطية احتياجات الميزانية للعام المقبل".
وذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين أفادوا بأن اليابان ودولاً غربية، كالمملكة المتحدة، تتفاوض على توفير مبلغ يقدّر بنحو 45 مليار يورو، وهو المبلغ المطلوب بحلول نهاية عام 2027، إلا أنه لم يتم تخصيص أي أموال حتى الآن.
وفي يوم الخميس، وبعد تأخير دام شهرين، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا. ولن تكون أوكرانيا ملزمة بسداد القرض إلا إذا دفعت روسيا "تعويضات" لم يفصح عن قيمتها.
وقد صرّحت وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا لا تمت للواقع بصلة.