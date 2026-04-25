https://sarabic.ae/20260425/مدير-مركز-الدراسات-القانونية-في-الجامعة-اللبنانية-الحل-في-أوكرانيا-رهينة-الحسابات-الأمريكية-1112877600.html
مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: الحل في أوكرانيا رهينة الحسابات الأمريكية
علّق مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية، الدكتور سامر عبد الله، من بيروت، على استمرار استهداف العمق الروسي رغم الدعوات الدولية لوقف التصعيد،... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T13:16+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_f5dcadfd577dcecfd88ab89f226faed6.jpg
https://sarabic.ae/20260422/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يتصرف-بمنطق-اللصوصية-1112772468.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3875d1a4bb1592078163ee6db860be32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علّق مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية، الدكتور سامر عبد الله، من بيروت، على استمرار استهداف العمق الروسي رغم الدعوات الدولية لوقف التصعيد، مشيرًا إلى أن "هذه الدعوات غير جدية، وإلا لما شهدنا محاولات لتوسيع رقعة النزاع العسكري والاستفزاز من خلال استهداف المدنيين".
وقال عبد الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "المسار السياسي التفاوضي الجدي لم يحن وقته بعد، بانتظار تبلور الأجندة الأميركية في ما يتعلق بمستقبل العلاقات مع كل من الصين وروسيا، ما يمنح الأوروبيين هامشا للمناورة".
وأوضح أنه "قد تكون هناك محاولة لتأجيل الحلول في أوكرانيا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، لا سيما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى حل، مع توجه لتخفيف الدعم لأوكرانيا واستيعاب روسيا، في حين يواصل الديمقراطيون عرقلة هذا المسار عبر استخدام مختلف الأدوات للضغط على موسكو وإضعافها، وإحياء الخطط التي وُضعت خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن".
وأشار عبد الله إلى أن "هناك رغبة أوروبية في كسر روسيا، تتقاطع مع جهات داخل الولايات المتحدة تنتظر الفوز في الاستحقاق الرئاسي"، لافتا إلى أن "ألمانيا بحكم حساسيتها التاريخية تجاه روسيا، لم تتجاوز مسألة دخول الجيش الأحمر إلى برلين وإسقاط النظام النازي، وهي تتجه نحو مزيد من العسكرة"، مضيفا أن "صعود اليمين يهدد الديمقراطيات الأوروبية، في وقت يؤدي استمرار الانفاق على الصراع في أوكرانيا إلى إضعاف أوروبا".
واعتبر أن "بريطانيا تسعى إلى إعادة التقارب مع أوروبا، في ظل تزايد التباعد بين الأوروبيين والولايات المتحدة، وبعد تراجع الثقة بإمكانية الاعتماد على واشنطن التي تميل إلى التفرد والهيمنة، وتسهم في خلق الأزمات نتيجة عجزها المالي وتحملها أعباء العسكرة منذ الحرب العالمية الثانية".
وأضاف أن "ألمانيا تسعى إلى قيادة أوروبا، وهو ما لا تقبله فرنسا، في وقت تواجه فيه الدولتان صعوبة في مواكبة التطور التكنولوجي في مجال التسلح، مقارنة بكل من روسيا والصين والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه "في ظل التجاذب على قيادة العالم، تسعى روسيا والصين إلى نموذج قائم على الشراكة، بينما تتمسك الولايات المتحدة بالأحادية التي اعتادت عليها ولا ترغب في التخلي عنها".