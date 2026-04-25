السيسي: الشرق الأوسط يشهد مساع مدبرة لإعادة رسم خريطته تحت دعاوى أيديولوجية متطرفة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
بث مباشر
السيسي: الشرق الأوسط يشهد مساع مدبرة لإعادة رسم خريطته تحت دعاوى أيديولوجية متطرفة
السيسي: الشرق الأوسط يشهد مساع مدبرة لإعادة رسم خريطته تحت دعاوى أيديولوجية متطرفة
سبوتنيك عربي
حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، من أن "منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، إذ تشهد مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
07:56 GMT 25.04.2026 (تم التحديث: 08:00 GMT 25.04.2026)
حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، من أن "منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، إذ تشهد مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى أيديولوجية متطرفة"، وفق تعبيره.
وتابع السيسي، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء، أن "مصر ترى أن الطريق الأمثل لمستقبل هذه المنطقة، لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام لتحقيق الاستقرار، وهو السبيل الوحيد، كي يعمّ الخير على الجميع".
وأضاف: "تؤكد مصر في هذا الصدد، ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية.. كما تؤكد أن الحلول السياسية والمفاوضات، هي السبيل الأمثل، لتجنيب المنطقة مزيدًا من الكوارث والدماء والدمار".

وتابع: "وفي هذا الإطار، أدانت مصر بكل وضوح وحزم، الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية الشقيقة مؤخرًا.. وأكدت رفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول أو انتهاك سلامة أراضيها، معلنة دعمها الكامل لها.. وتتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة، لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية.. دون مواربة أو مهادنة، وأؤكد هنا، أن التضامن هو السبيل الأوحد، لتجاوز دول المنطقة المحن، وأن مصر ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إلى "التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء عملية إعادة الإعمار، مع رفض قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والتأكيد على وقف الاعتداءات في الضفة الغربية، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق العدالة والاستقرار".
كما أكد السيسي أن "تحرير سيناء تمثل إحدى أهم المحطات الفارقة في تاريخ الوطن، إذ استعاد الشعب المصري أرضه الغالية كاملة بعد سنوات من الاحتلال، في تجسيد واضح لإرادة أمة لا تقبل التفريط في ذرة من ترابها، ولا تساوم على سيادتها وحقوقها التاريخية".

وأضاف أن "سيناء تمثّل البوابة الشرقية الحصينة لمصر، وأرضًا ارتوت بدماء الشهداء وصمود الأبطال"، مشددًا على أن "القوات المسلحة المصرية ستظل الدرع والسيف، القادرة على حماية الوطن وصون أمنه القومي، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس باستقراره".

وأوضح الرئيس المصري أن "معركة الأمس، التي كانت من أجل تحرير الأرض، تحوّلت اليوم إلى معركة بناء وتنمية، إذ تواصل الدولة تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في سيناء وفي مختلف أنحاء الجمهورية، رغم ما واجهته مصر من تحديات إقليمية ودولية متلاحقة خلال السنوات الأخيرة، شملت أزمات الإرهاب وجائحة "كورونا"، والتقلبات الاقتصادية العالمية، والصراعات الإقليمية التي أثّرت على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية".

وأشار السيسي إلى أن "الدولة تمكّنت، رغم هذه التحديات، من الحفاظ على استقرارها ومواصلة مسار التنمية، بفضل صلابة الشعب المصري وتماسك مؤسسات الدولة"، مؤكدًا أن "العمل مستمر لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة قدر الإمكان".

وختم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلمته بالتأكيد على أن "خيار مصر الدائم هو السلام القائم على القوة والقدرة على حماية الوطن"، مشددًا على أن "القوات المسلحة المصرية قادرة على الدفاع عن أمن مصر القومي وردع أي تهديد"، وأن "الدولة ستواصل العمل بكل إخلاص من أجل حماية الوطن وصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة".
