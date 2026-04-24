https://sarabic.ae/20260424/السيسي-الهجمات-الإيرانية-على-الدول-العربية-مرفوضة-تحت-أي-ظرف--1112852221.html

السيسي: الهجمات الإيرانية على الدول العربية مرفوضة تحت أي ظرف

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده الكامل للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولًا عربية، مشددًا على أنها "غير مقبولة تحت أي ظرف"، ومجدداً دعم مصر لأمن... 24.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-24T15:43+0000

أخبار مصر الآن

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112685800_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_059f1e29eb195273e40040c2a6da227b.jpg

جاء ذلك خلال مشاركة السيسي، اليوم الجمعة، في اجتماع تشاوري بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، ضم قادة من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، حيث ناقش المجتمعون تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، في بيان، أن اللقاء تناول التحديات المتصاعدة في المنطقة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التشاور بين الدول العربية والأوروبية للحفاظ على الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن الأزمة الإيرانية ألقت بظلالها على المشهد الدولي، لما تحمله من مخاطر على استقرار المنطقة وحركة الملاحة، فضلًا عن تأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء واحتمالات التلوث النووي. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرىكما أعلن ترامب، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران.وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

