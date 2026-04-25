دراسة: عادات الطفولة المبكرة مؤشر حاسم على مستوى نشاط المراهقين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: عادات الطفولة المبكرة مؤشر حاسم على مستوى نشاط المراهقين
سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260118/دراسة-علمية-تكشف-منطقة-غير-معروفة-سابقا-في-دماغ-المراهقين-1109370328.html
https://sarabic.ae/20260101/دراسة-ملوثات-الهواء-تؤثر-في-نمو-دماغ-المراهقين-1108795180.html
https://sarabic.ae/20250810/دراسة-توضح-ما-تفعله-الشاشات-بقلوب-الأطفال-والمراهقين-1103585291.html
دراسة: عادات الطفولة المبكرة مؤشر حاسم على مستوى نشاط المراهقين

كشفت دراسة حديثة أن نمط الحياة لدى المراهقين، خاصة الميل إلى الخمول أو النشاط، قد يتحدد في سن مبكرة جدًا، حتى قبل دخول الطفل مرحلة ما قبل المدرسة، مشيرة إلى أن العادات الصحية في السنوات الأولى تلعب دورًا محوريًا في تشكيل السلوك البدني لاحقًا.
وبحسب ما نشره موقع "نيوروساينس نيوز"، تابع باحثون من جامعة مونتريال وجامعة أوتاوا نحو 1700 طفل على مدار أكثر من عقد، لدراسة تأثير العادات المبكرة على الصحة الطويلة المدى.
مجتمع
دراسة علمية تكشف منطقة غير معروفة سابقا في دماغ المراهقين
18 يناير, 16:12 GMT
وأظهرت النتائج أن ثلاث ممارسات أساسية في عمر عامين ونصف — وهي اللعب النشط مع الوالدين، وتقليل وقت استخدام الشاشات، والالتزام بنوم منتظم — تعد مؤشرات قوية على مستوى النشاط البدني عند بلوغ سن 12 عامًا، ما يؤكد أن هذه السلوكيات ليست مجرد سمات عابرة، بل أسس تتشكل مبكرًا وتستمر آثارها لسنوات.
مؤشرات مقلقة عالميًا
تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 80% من المراهقين حول العالم لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كافيًا، فيما توضح الدراسة الجديدة أن جذور هذا الخمول قد تبدأ في سن مبكرة للغاية.
وقاد الدراسة كل من كيانوش هارانديان وليندا باجاني، بالتعاون مع مارك تريمبلاي، حيث خلصوا إلى أن الأطفال الذين يلتزمون بهذه العادات الثلاث في سن مبكرة يكونون أكثر ميلًا لممارسة النشاط البدني بعد عشر سنوات.
نتائج لافتة
وأظهرت الدراسة أن أقل من طفل واحد من كل عشرة يلتزم تلقائيًا بجميع التوصيات الصحية اليومية، رغم أهميتها الكبيرة في ترسيخ أنماط سلوكية طويلة الأمد.
مجتمع
دراسة: ملوثات الهواء تؤثر في نمو دماغ المراهقين
1 يناير, 12:36 GMT
كما تبين أن كل عادة صحية إضافية في عمر السنتين والنصف ترتبط بزيادة تقارب خمس دقائق يوميًا من اللعب في الهواء الطلق عند سن 12 عامًا.
ولدى الفتيات بشكل خاص، ارتبطت هذه العادات المبكرة بمستويات أعلى من النشاط البدني في أوقات الفراغ، سواء من حيث الكثافة أو التكرار، رغم أنهن يظلن أكثر عرضة للخمول مقارنة بالأولاد، إذ لم تتجاوز نسبة الفتيات النشطات 14.9% مقابل 24.5% لدى الذكور في هذا العمر.
مجتمع
دراسة توضح ما تفعله الشاشات بقلوب الأطفال والمراهقين
10 أغسطس 2025, 20:46 GMT
دور الأسرة حاسم
وأكد الباحثون أن التفاعل النشط بين الوالدين والأطفال، من خلال اللعب والحركة، يعد العامل الأهم في بناء عادات صحية مستدامة، حيث يساعد على ربط النشاط البدني بالمتعة والتحفيز.
كما شددت الدراسة على أن عادات الأسرة تترك أثرًا طويل الأمد على سلوك الأطفال، داعية إلى تعزيز الوعي بإرشادات الصحة المبكرة، التي تشمل ممارسة ما لا يقل عن 180 دقيقة من النشاط البدني يوميًا للأطفال دون الخامسة، والحد من استخدام الشاشات، وضمان نوم كافٍ، إلى جانب دور المؤسسات الصحية والتعليمية في ترسيخ هذه السلوكيات منذ الصغر.
