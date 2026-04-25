"ضيعة عجب".. أول مزرعة "بيداغوجية" في تونس تزخر بالحيوانات النادرة.. صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260425/ضيعة-عجب-أول-مزرعة-بيداغوجية-في-تونس-تزخر-بالحيوانات-النادرة-صور-وفيديو-1112869028.html
"ضيعة عجب".. أول مزرعة "بيداغوجية" في تونس تزخر بالحيوانات النادرة.. صور وفيديو
في أقصى الشمال الشرقي لتونس، حيث تمتد حقول الهوارية على مرمى البصر وتتعانق رائحة البحر مع نسيم الجبال، تنمو تجربة مختلفة خارج القوالب المألوفة. 25.04.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تونس
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112866466_0:352:1024:928_1920x0_80_0_0_224fce7c052650b1a357238589b96cb3.jpg
https://sarabic.ae/20260323/1111823708.html
https://sarabic.ae/20260210/أم-القطط-وحيواناتها-الأليفة-في-لبنان-مثال-حي-للرحمة-والإيمان---1110211971.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112866466_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_de352eaa568f77e5da5241fc03200156.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تونس, تقارير سبوتنيك
حصري, تونس, تقارير سبوتنيك

© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
في أقصى الشمال الشرقي لتونس، حيث تمتد حقول الهوارية على مرمى البصر وتتعانق رائحة البحر مع نسيم الجبال، تنمو تجربة مختلفة خارج القوالب المألوفة.
ّوفي تلك المنطقة، اختار الشاب الثلاثيني محمد السويّح، أن يعيد ترتيب حياته من جديد، لا عبر وظيفة مستقرة أو مشروع ربحي تقليدي، بل عبر مغامرة وجودية أعاد فيها اكتشاف علاقته بالأرض وبالكائنات الحية.
من قطعة أرض خالية ولدت "ضيعة عجب"، لتتحول خلال سنوات قليلة إلى أوّل مزرعة "بيداغوجية" (تعليمية) في تونس، تجمع بين الحيوانات النادرة والنباتات والترفيه، وتفتح أبوابها لعشرات الزوار الباحثين عن تجربة مختلفة، وعن معنى أبسط للحياة.
من ضجيج السفر إلى هدوء الأرض
لم يكن محمد السويح، مهيأ، في الظاهر لأن يصبح فلاحًا أو صاحب مزرعة، فقد نشأ في العاصمة وعمل لسنوات في قطاع السياحة، متنقلًا بين البلدان، يعيش حياة تبدو حافلة بالحركة، غير أن هذا التنقل الدائم لم ينجح في كسر شعوره داخلي بالفراغ، الذي كان يتسلل إليه رغم كل شيء.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يستعيد السويح تلك المرحلة بوصفها "دوامة من الروتين القاتل"، إذ تتشابه الأيام رغم اختلاف الأمكنة، إذ كان يدرك أن شيئًا ما ينقصه، وأن الإيقاع الذي يعيشه لا يعبّر عنه فعلًا، بقدر ما يفرض عليه نمطًا جاهزًا.

وقال السويح إن شغفه بالحيوانات والطبيعة منذ الطفولة كان دافعه الحقيقي لاتخاذ قرار جذري، وهو مغادرة عمله والتخلي عن نمط حياة مستقر ظاهريًا والانطلاق نحو تجربة حياتية أعمق وإن كانت مجهولة المصير.

وأضاف: "لم أكن أملك أرضًا ولا خبرة فلاحية، لكنني كنت أمتلك شيئا آخر أكثر حسمًا، الرغبة في عيش حياة أقرب إلى ما أحب، لذلك قررت التخلي عن عملي، وأن استثمر كل مدخراتي في شراء قطعة أرض في الهوارية، وهي منطقة لم تكن تربطني بها أي معرفة سابقة.. بدأت تدريجيًا، كان هدفي أن أعيش حياة قريبة من الطبيعة، وأن آكل مما أزرع".
من مزرعة شخصية إلى فضاء مفتوح
في سنواتها الأولى، بقيت "ضيعة عجب" تجربة شخصية، مساحة يختبر فيها السويح، نمطًا جديدًا من العيش، غير أن هذا الطابع الفردي لم يدم طويلًا، فقد بدأت المزرعة تكبر تدريجيًا، ومعها بدأ فضول الآخرين بالاتساع.
ومن مجموعة صغيرة من الدواجن، توسّع المشروع ليضم 35 نوعًا من الطيور النادرة، إلى جانب حيوانات مختلفة قادمة من مناطق مختلفة من العالم، ما منح المكان خصوصية لافتة. ومع تناقل الأخبار بين الناس، بدأت الزيارات تتكاثر.
لم يكن السويح يسعى إلى جذب الزوار، لكن "الضيعة" بدأت تفرض نفسها عبر التناقل الشفهي، وقال: "أصدقاء ومعارف زاروا المكان، ثم نقلوا تجربتهم إلى غيرهم، ليتحوّل الفضاء تدريجيًا إلى وجهة يقصدها الفضوليون وعشاق الطبيعة".

ومع تزايد الإقبال، وجد السويح نفسه يطوّر المكان تدريجيًا ليتلاءم مع احتياجات الزوار، دون أن يفقد روحه الأصلية. وهكذا، أُضيفت مرافق جديدة مثل المقهى والمطعم ومنتزه الأطفال، لتتحول "الضيعة" إلى فضاء متكامل، غير أن هذا التطور لم يغيّر من فلسفة المشروع، التي بقيت قائمة على البساطة وعلى تجربة العيش داخل الطبيعة، لا استهلاكها فقط.

وأوضح محمد السويح لـ"سبوتنيك"، أن اختيار اسم "ضيعة عجب" لم يكن اعتباطيًا، بل نابع من تصور واضح لطبيعة المشروع، قائلا: "اخترت اسم "ضيعة عجب" لأنني أردت أن يكون كل ما فيها مدهشًا، وأن يعيش الزائر تجربة مختلفة بكل تفاصيلها. لم أردها ضيعة ذات طابع تجاري تقليدي، بل فضاء يكتشف فيه الناس شيئا غير مألوف، ويشعرون فيه بالقرب الحقيقي من الطبيعة".
Первый полет домашнего мини-дракончика, фантазия художника - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2026
وسائط متعددة
واقع أغرب من الخيال... حيوانات الماضي والمستقبل بخيال الذكاء الاصطناعي
23 مارس, 13:50 GMT
أكثر من 500 حيوان من مختلف أرجاء العالم
تضم الضيعة اليوم ما بين 500 و700 حيوان، من بينها النعام الأفريقي والأسترالي والغزلان والجمال والببغاوات والقردة والخيول والجواميس والخنزير الفيتنامية والنحام الوردي، إلى جانب أنواع نادرة من الطيور على غرار الدجاج الإندونيسي وهو من أغلى أنواع الدجاج في العالم. ويتم جلب هذه الحيوانات عبر مسالك قانونية، سواء من داخل تونس أو عبر الاستيراد، في إطار تراخيص رسمية.

وقال السويح: "داخل الضيعة، لا تُعرض الحيوانات كفرجة فقط، بل ككائنات لها خصائصها وسلوكها وبيئتها. لذلك، تم تخصيص بطاقات تعريف لكل نوع، تتيح للزوار التعرف على تفاصيله بطريقة مبسطة، وهذه المقاربة تجعل من الزيارة تجربة تعليمية بقدر ما هي ترفيهية".

وأشار إلى أن "الهدف من هذا المشروع هو أن يرى الطفل الحيوان، الذي كان يعرفه عبر الشاشة فقط، وأن يتعلم كيف يتعامل معه باحترام، باعتباره كائنًا حيًا يشعر ويتفاعل".
لكن الدور البيئي للمزرعة لا يتوقف عند العرض أو التربية، بل يمتد إلى حماية بعض الحيوانات، التي تعرضت للاستغلال أو الصيد الجائر، إذ يتعاون فريق المزرعة مع الجهات المختصة لتأهيل هذه الحيوانات، ومعالجتها، ثم إعادة إدماجها في بيئتها الطبيعية كلما كان ذلك ممكنًا، بحسب مالك المزرعة.
ومن بين هذه الحالات، يذكر السويح قصة ضبع تم اصطياده في الآونة الاخيرة بشكل غير قانوني وتعرض للإيذاء، قبل أن يتم إنقاذه وعلاجه داخل "الضيعة"، إذ استعاد عافيته تدريجيًا.
قطط صغيرة تجلس في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة باسم أم القطط، بانتظار التبني في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
وسائط متعددة
"أم القطط" وحيواناتها الأليفة في لبنان مثال حي للرحمة والإيمان
10 فبراير, 11:45 GMT
نموذج بيئي متكامل
إلى جانب ذلك، يعمل محمد السويح، على تطوير نموذج بيئي قائم على الاكتفاء الذاتي داخل "الضيعة". الفكرة، كما يشرحها تتمثل في "إنتاج الغذاء داخل الضيعة، ثم إعادة تدوير فضلات الحيوانات لإنتاج الأسمدة وربما الغاز الطبيعي"، في إطار ما يصفه بـ"سلسلة قيمة من الأرض إلى الأرض".
هذه الرؤية ما تزال في طور التطوير، لكنها تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء تجربة متكاملة، تتجاوز فكرة المزرعة التقليدية، لتصبح نموذجًا مصغرًا لعلاقة متوازنة بين الإنسان والطبيعة.

هذا التحوّل، كما يختصره السويح في حديثه لـ"سبوتنيك"، لم يكن مجرد تغيير في العمل، بل في معنى الحياة ذاتها. فالقرب من الحيوانات، في نظره، يفتح أفقًا مختلفًا للفهم، حيث يصبح العطاء متبادلًا، وحيث تتشكل علاقة قائمة على الثقة لا على الاستغلال.

ومن هذه التجربة، يوجّه محمد السويح، رسالة بسيطة للشباب لكنها محمّلة بالدلالة: "البداية، مهما كانت متواضعة، يمكن أن تقود إلى مسارات غير متوقعة إذا ما اقترنت بالشغف والإصرار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала