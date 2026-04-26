إعلام: زيلينسكي غاضب من أمريكا لدعمها شروط روسيا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير أمريكية، أن فلاديمير زيلينسكي، شعر بغضب شديد من الولايات المتحدة، بسبب دعم الرئيس دونالد ترامب، لشروط روسيا للتسوية في أوكرانيا. 26.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت التقارير: "يشعر زيلينسكي بغضب شديد تجاه الأمريكيين، الذين يواصلون دعم شروط الرئيس بوتين (بشأن تسوية الصراع الأوكراني) لذلك يسعى إلى إيجاد شركاء دبلوماسيين وعسكريين جدد".وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز": "في الأسبوع الماضي، انتقد (زيلينسكي) خطط ستيف ويتكوف (المبعوث الخاص لترامب)، وجاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي)، كبير مفاوضي ترامب، لزيارة موسكو مرة أخرى في المستقبل القريب، على الرغم من أنهما لم يزورا كييف قط".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارًا، عن استيائه من تردد فلاديمير زيلينسكي، في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع. في المقابل، أكدت روسيا مرارًا، استعدادها لتسوية سلمية في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في 15 مارس/ آذار الماضي، إن روسيا منفتحة على تسوية سلمية في أوكرانيا، وإن الديناميكيات على الجبهة "إيجابية بالنسبة لنا".
وقالت التقارير: "يشعر زيلينسكي بغضب شديد تجاه الأمريكيين، الذين يواصلون دعم شروط الرئيس بوتين (بشأن تسوية الصراع الأوكراني) لذلك يسعى إلى إيجاد شركاء دبلوماسيين وعسكريين جدد".
وبحسب التقارير، انتقد زيلينسكي الولايات المتحدة بشكل مفرط في الآونة الأخيرة، بدءًا من الشكاوى حول موقفها تجاه أوكرانيا، وصولًا إلى قرارها بتخفيف العقوبات المفروضة على الطاقة.
وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز": "في الأسبوع الماضي، انتقد (زيلينسكي) خطط ستيف ويتكوف (المبعوث الخاص لترامب)، وجاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي)، كبير مفاوضي ترامب، لزيارة موسكو مرة أخرى في المستقبل القريب، على الرغم من أنهما لم يزورا كييف قط".
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارًا، عن استيائه من تردد فلاديمير زيلينسكي، في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع. في المقابل، أكدت روسيا مرارًا، استعدادها لتسوية سلمية في أوكرانيا.
ويرى الكرملين أن الوقت قد حان لكي يبدأ نظام كييف المفاوضات، وأن العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية هي وسيلة لإجبار النظام على التوصل إلى حل سلمي.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في 15 مارس/ آذار الماضي، إن روسيا منفتحة على تسوية سلمية في أوكرانيا، وإن الديناميكيات على الجبهة "إيجابية بالنسبة لنا".