اتجاه متنام بلا نهاية واضحة... كيف يغذي خطاب اليمين المتطرف العنف السياسي في الولايات المتحدة؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
اتجاه متنام بلا نهاية واضحة... كيف يغذي خطاب اليمين المتطرف العنف السياسي في الولايات المتحدة؟
اتجاه متنام بلا نهاية واضحة... كيف يغذي خطاب اليمين المتطرف العنف السياسي في الولايات المتحدة؟
سبوتنيك عربي
يمثل إطلاق النار خارج فندق "هيلتون" في واشنطن، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، ثالث "محاولة اغتيال" معروفة ضد دونالد ترامب، ما يؤكد تصاعدًا مطّردًا في العنف... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T09:41+0000
2026-04-26T09:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
كيف يُغذي خطاب اليمين المتطرف العنف السياسي في الولايات المتحدة؟دراسة معهد كاتو (سبتمبر 2025)قام مركز الأبحاث الليبرتاري بتحليل جرائم القتل ذات الدوافع السياسية من عام 1975 إلى عام 2025. وباستثناء أحداث 11 سبتمبر 2001، ارتكب اليمينيون 63% من حوادث القتل (391 حالة وفاة إجمالاً)، مقارنةً بـ 10% فقط لليساريين. ومنذ عام 2020 وحده، يُمثل الإرهابيون اليمينيون 54% من ارتكاب جرائم القتل ذات الدوافع السياسية.تقرير مركز ستيرن بجامعة نيويورك (أكتوبر 2025)رصد الباحثون الشبكات المتطرفة عبر مختلف المنصات من مارس/ آذار إلى سبتمبر/ أيلول 2025.وأشار الباحث لوك بارنز، من جامعة نيويورك، إلى أن المشهد الأمني "يصبح أكثر اضطرابًا"، إذ تُطبع هذه الحلقة الرقمية العنف، ودون تدخل، سيستمر هذا التوجه.بيانات رئيسية عن العنف في أمريكا خلال السنوات الأخيرة:وتضاعفت التهديدات ضد أعضاء الكونغرس أكثر من مرتين بين عامي 2020 و2025، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن شرطة "الكابيتول". ولطالما صنّفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التطرف العنيف المحلي كـ"أحد أخطر التهديدات الإرهابية"، التي تواجه البلاد.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

اتجاه متنام بلا نهاية واضحة... كيف يغذي خطاب اليمين المتطرف العنف السياسي في الولايات المتحدة؟

09:41 GMT 26.04.2026
© REUTERS Bo Ericksonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتم إخراجه من القاعة بعد أن أطلق رجل النار ببندقية على أفراد الأمن خارج القاعة، وذلك خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض،واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتم إخراجه من القاعة بعد أن أطلق رجل النار ببندقية على أفراد الأمن خارج القاعة، وذلك خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض،واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
يمثل إطلاق النار خارج فندق "هيلتون" في واشنطن، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، ثالث "محاولة اغتيال" معروفة ضد دونالد ترامب، ما يؤكد تصاعدًا مطّردًا في العنف ذي الدوافع السياسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
كيف يُغذي خطاب اليمين المتطرف العنف السياسي في الولايات المتحدة؟

تكشف بيانات مؤسستين بحثيتين غير حزبيتين عن تفاوت صارخ، فالمتطرفون اليمينيون مسؤولون عن غالبية أعمال العنف السياسي المميتة في أمريكا.

دراسة معهد كاتو (سبتمبر 2025)

قام مركز الأبحاث الليبرتاري بتحليل جرائم القتل ذات الدوافع السياسية من عام 1975 إلى عام 2025. وباستثناء أحداث 11 سبتمبر 2001، ارتكب اليمينيون 63% من حوادث القتل (391 حالة وفاة إجمالاً)، مقارنةً بـ 10% فقط لليساريين. ومنذ عام 2020 وحده، يُمثل الإرهابيون اليمينيون 54% من ارتكاب جرائم القتل ذات الدوافع السياسية.

تقرير مركز ستيرن بجامعة نيويورك (أكتوبر 2025)

رصد الباحثون الشبكات المتطرفة عبر مختلف المنصات من مارس/ آذار إلى سبتمبر/ أيلول 2025.

وجد الباحثون أن قنوات اليمين المتطرف تستغل "الأحداث المحفّزة"، كالحوادث البارزة مثل اغتيال تشارلي كيرك، لنشر روايات "الضحية البيضاء" والدعوة إلى "أعمال انتقامية". وهذا يخلق حلقة مفرغة، إذ يقع العنف، فيقوم المتطرفون بتضخيمه وتمجيده عبر الإنترنت، ما يحفّز على شن هجمات مستقبلية.

وأشار الباحث لوك بارنز، من جامعة نيويورك، إلى أن المشهد الأمني "يصبح أكثر اضطرابًا"، إذ تُطبع هذه الحلقة الرقمية العنف، ودون تدخل، سيستمر هذا التوجه.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتم إخراجه من القاعة بعد أن أطلق رجل النار ببندقية على أفراد الأمن خارج القاعة، وذلك خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض،واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
إطلاق نار في حفل مراسلي البيت الأبيض... من هو المشتبه به وإلى أين نقل ترامب؟
06:55 GMT

بيانات رئيسية عن العنف في أمريكا خلال السنوات الأخيرة:

2022: الهجوم على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، في منزله.
2024: محاولتا اغتيال ضد دونالد ترامب، إحداهما في بنسلفانيا (يوليو) والأخرى في ناديه للغولف في فلوريدا (سبتمبر).
️2025: اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك (10 سبتمبر)، احتجاجات مسلحة في عواصم ولايات عدة، على خلفية التصديق على نتائج الانتخابات، وزيادة بنسبة 1,150% في الاعتداءات العنيفة على ضباط إدارة الهجرة والجمارك مقارنةً بالعام السابق.
️2026: محاولة اغتيال ثالثة لدونالد ترامب، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض (25 أبريل). تصاعد في التهديدات ضد القضاة الفيدراليين ومسؤولي الانتخابات المحليين وأعضاء مجالس المدارس.
وتضاعفت التهديدات ضد أعضاء الكونغرس أكثر من مرتين بين عامي 2020 و2025، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن شرطة "الكابيتول". ولطالما صنّفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التطرف العنيف المحلي كـ"أحد أخطر التهديدات الإرهابية"، التي تواجه البلاد.
ترامب: حادث إطلاق النار لم يكن له علاقة بإيران.. فيديو
إعلام يكشف تفاصيل "خطيرة" حول محاولة اغتيال ترامب
