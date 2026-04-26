اتجاه متنام بلا نهاية واضحة... كيف يغذي خطاب اليمين المتطرف العنف السياسي في الولايات المتحدة؟
© REUTERS Bo Ericksonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتم إخراجه من القاعة بعد أن أطلق رجل النار ببندقية على أفراد الأمن خارج القاعة، وذلك خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض،واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026
يمثل إطلاق النار خارج فندق "هيلتون" في واشنطن، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، ثالث "محاولة اغتيال" معروفة ضد دونالد ترامب، ما يؤكد تصاعدًا مطّردًا في العنف ذي الدوافع السياسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تكشف بيانات مؤسستين بحثيتين غير حزبيتين عن تفاوت صارخ، فالمتطرفون اليمينيون مسؤولون عن غالبية أعمال العنف السياسي المميتة في أمريكا.
دراسة معهد كاتو (سبتمبر 2025)
قام مركز الأبحاث الليبرتاري بتحليل جرائم القتل ذات الدوافع السياسية من عام 1975 إلى عام 2025. وباستثناء أحداث 11 سبتمبر 2001، ارتكب اليمينيون 63% من حوادث القتل (391 حالة وفاة إجمالاً)، مقارنةً بـ 10% فقط لليساريين. ومنذ عام 2020 وحده، يُمثل الإرهابيون اليمينيون 54% من ارتكاب جرائم القتل ذات الدوافع السياسية.
تقرير مركز ستيرن بجامعة نيويورك (أكتوبر 2025)
رصد الباحثون الشبكات المتطرفة عبر مختلف المنصات من مارس/ آذار إلى سبتمبر/ أيلول 2025.
وجد الباحثون أن قنوات اليمين المتطرف تستغل "الأحداث المحفّزة"، كالحوادث البارزة مثل اغتيال تشارلي كيرك، لنشر روايات "الضحية البيضاء" والدعوة إلى "أعمال انتقامية". وهذا يخلق حلقة مفرغة، إذ يقع العنف، فيقوم المتطرفون بتضخيمه وتمجيده عبر الإنترنت، ما يحفّز على شن هجمات مستقبلية.
وأشار الباحث لوك بارنز، من جامعة نيويورك، إلى أن المشهد الأمني "يصبح أكثر اضطرابًا"، إذ تُطبع هذه الحلقة الرقمية العنف، ودون تدخل، سيستمر هذا التوجه.
بيانات رئيسية عن العنف في أمريكا خلال السنوات الأخيرة:
2022: الهجوم على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، في منزله.
2024: محاولتا اغتيال ضد دونالد ترامب، إحداهما في بنسلفانيا (يوليو) والأخرى في ناديه للغولف في فلوريدا (سبتمبر).
️2025: اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك (10 سبتمبر)، احتجاجات مسلحة في عواصم ولايات عدة، على خلفية التصديق على نتائج الانتخابات، وزيادة بنسبة 1,150% في الاعتداءات العنيفة على ضباط إدارة الهجرة والجمارك مقارنةً بالعام السابق.
️2026: محاولة اغتيال ثالثة لدونالد ترامب، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض (25 أبريل). تصاعد في التهديدات ضد القضاة الفيدراليين ومسؤولي الانتخابات المحليين وأعضاء مجالس المدارس.
وتضاعفت التهديدات ضد أعضاء الكونغرس أكثر من مرتين بين عامي 2020 و2025، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن شرطة "الكابيتول". ولطالما صنّفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التطرف العنيف المحلي كـ"أحد أخطر التهديدات الإرهابية"، التي تواجه البلاد.