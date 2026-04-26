https://sarabic.ae/20260426/اتجاه-متنام-بلا-نهاية-واضحة-كيف-يغذي-خطاب-اليمين-المتطرف-العنف-السياسي-في-الولايات-المتحدة؟-1112889859.html

اتجاه متنام بلا نهاية واضحة... كيف يغذي خطاب اليمين المتطرف العنف السياسي في الولايات المتحدة؟

يمثل إطلاق النار خارج فندق "هيلتون" في واشنطن، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، ثالث "محاولة اغتيال" معروفة ضد دونالد ترامب، ما يؤكد تصاعدًا مطّردًا في العنف... 26.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-26T09:41+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112887231_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_12607f2d9d01bac6b0a787dfd4d25ed5.jpg

كيف يُغذي خطاب اليمين المتطرف العنف السياسي في الولايات المتحدة؟دراسة معهد كاتو (سبتمبر 2025)قام مركز الأبحاث الليبرتاري بتحليل جرائم القتل ذات الدوافع السياسية من عام 1975 إلى عام 2025. وباستثناء أحداث 11 سبتمبر 2001، ارتكب اليمينيون 63% من حوادث القتل (391 حالة وفاة إجمالاً)، مقارنةً بـ 10% فقط لليساريين. ومنذ عام 2020 وحده، يُمثل الإرهابيون اليمينيون 54% من ارتكاب جرائم القتل ذات الدوافع السياسية.تقرير مركز ستيرن بجامعة نيويورك (أكتوبر 2025)رصد الباحثون الشبكات المتطرفة عبر مختلف المنصات من مارس/ آذار إلى سبتمبر/ أيلول 2025.وأشار الباحث لوك بارنز، من جامعة نيويورك، إلى أن المشهد الأمني "يصبح أكثر اضطرابًا"، إذ تُطبع هذه الحلقة الرقمية العنف، ودون تدخل، سيستمر هذا التوجه.بيانات رئيسية عن العنف في أمريكا خلال السنوات الأخيرة:وتضاعفت التهديدات ضد أعضاء الكونغرس أكثر من مرتين بين عامي 2020 و2025، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن شرطة "الكابيتول". ولطالما صنّفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التطرف العنيف المحلي كـ"أحد أخطر التهديدات الإرهابية"، التي تواجه البلاد.ترامب: حادث إطلاق النار لم يكن له علاقة بإيران.. فيديوإعلام يكشف تفاصيل "خطيرة" حول محاولة اغتيال ترامب

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

