الخارجية السعودية: المملكة تدين حادثة إطلاق النار التي استهدفت حفلا حضره الرئيس الأمريكي
الخارجية السعودية: المملكة تدين حادثة إطلاق النار التي استهدفت حفلا حضره الرئيس الأمريكي
سبوتنيك عربي
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن "استنكارها الشديد" لحادثة إطلاق النار، التي استهدفت حفلًا حضره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
2026-04-26T12:32+0000
2026-04-26T12:32+0000
2026-04-26T13:00+0000
وأكدت المملكة، في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر منصة "إكس"، تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وجددت المملكة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف، مشددةً على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار.ولم تُصرّح السلطات الأمريكية بأن ترامب كان هدفا للمسلح، إلا أن المشتبه به، بحسب التقارير، صرّح لجهات إنفاذ القانون بعد اعتقاله بأنه كان ينوي استهداف مسؤولي إدارة ترامب.وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الخارجية السعودية: المملكة تدين حادثة إطلاق النار التي استهدفت حفلا حضره الرئيس الأمريكي
12:32 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 13:00 GMT 26.04.2026)
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن "استنكارها الشديد" لحادثة إطلاق النار، التي استهدفت حفلًا حضره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
وأكدت المملكة، في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر منصة "إكس"، تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وجددت المملكة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف، مشددةً على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار.
ولم تُصرّح السلطات الأمريكية بأن ترامب
كان هدفا للمسلح، إلا أن المشتبه به، بحسب التقارير، صرّح لجهات إنفاذ القانون بعد اعتقاله بأنه كان ينوي استهداف مسؤولي إدارة ترامب.
وفي وقت سابق من فجر اليوم الاحد، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.
وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.
وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب
، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.