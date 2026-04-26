صواريخ أمريكية في قبضة الحرس الثوري الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه تمكن من الاستحواذ على عدد من الصواريخ الأمريكية المتطورة التي سقطت سليمة في الأراضي الإيرانية.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "أكثر من 15 صاروخا أمريكيا من طراز GBU وBLU ونماذج أخرى وقعت سليمة في أيدينا في محافظة هرمزغان"، مشيرًا إلى أن هذه الذخائر خضعت لعمليات إبطال مفعول دقيقة قبل نقلها إلى مراكز متخصصة.وأضاف أن "عقب عمليات إبطال مفعول القنابل الأمريكية الناجحة، تم نقل هذه المعدات لإجراء عمليات الهندسة العكسية"، مؤكدا أنه "منذ بداية الحرب وحتى الآن تم اكتشاف أو إبطال مفعول أو تدمير أكثر من 60 صاروخًا وطائرة مسيّرة.وأشار البيان إلى أن "من بين المعدات المكتشفة صواريخ خارقة للتحصينات وصواريخ كروز ومسيرات"، موضحًا أن القائمة تضم نماذج متقدمة مثل "هاروب" و"لوكاس" و"إم كيو 9" و"هرمز"، وهي من بين أبرز الأنظمة المستخدمة في الحروب الحديثة.وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، رحلة مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.وذكرت صحيفة أمريكية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن ترامب أخبرها خلال مكالمة هاتفية، أنه ألغى من جانب واحد، رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان.ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي، قوله: "قلت لفريقي منذ فترة، بينما كانوا يحزمون أمتعتهم للمغادرة: "لا، لن تسافروا لمدة 18 ساعة للوصول إلى هناك. نحن نملك زمام الأمور. بإمكانهم (إيران) الاتصال بنا متى شاؤوا. لكنكم لن تسافروا لمدة 18 ساعة بعد الآن لمجرد الحديث عن أمور لا طائل منها'".والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس السبت، في إسلام آباد، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، حيث بحث الجانبان آخر تطورات وقف إطلاق النار ، وإنهاء الحرب بين إيران الولايات المتحدة وإسرائيل، كما قدم عراقجي وجهات نظر طهران ومقترحاتها بهذا الشأن.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.

