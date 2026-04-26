صواريخ أمريكية في قبضة الحرس الثوري الإيراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260426/صواريخ-أمريكية-في-قبضة-الحرس-الثوري-الإيراني-1112894379.html
صواريخ أمريكية في قبضة الحرس الثوري الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه تمكن من الاستحواذ على عدد من الصواريخ الأمريكية المتطورة التي سقطت سليمة في الأراضي الإيرانية. 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T13:47+0000
2026-04-26T13:47+0000
الحرس الثوري الإيراني
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edb93925cba214ff6a178b72ebd8f4dc.jpg
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "أكثر من 15 صاروخا أمريكيا من طراز GBU وBLU ونماذج أخرى وقعت سليمة في أيدينا في محافظة هرمزغان"، مشيرًا إلى أن هذه الذخائر خضعت لعمليات إبطال مفعول دقيقة قبل نقلها إلى مراكز متخصصة.وأضاف أن "عقب عمليات إبطال مفعول القنابل الأمريكية الناجحة، تم نقل هذه المعدات لإجراء عمليات الهندسة العكسية"، مؤكدا أنه "منذ بداية الحرب وحتى الآن تم اكتشاف أو إبطال مفعول أو تدمير أكثر من 60 صاروخًا وطائرة مسيّرة.وأشار البيان إلى أن "من بين المعدات المكتشفة صواريخ خارقة للتحصينات وصواريخ كروز ومسيرات"، موضحًا أن القائمة تضم نماذج متقدمة مثل "هاروب" و"لوكاس" و"إم كيو 9" و"هرمز"، وهي من بين أبرز الأنظمة المستخدمة في الحروب الحديثة.وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، رحلة مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.وذكرت صحيفة أمريكية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن ترامب أخبرها خلال مكالمة هاتفية، أنه ألغى من جانب واحد، رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان.ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي، قوله: "قلت لفريقي منذ فترة، بينما كانوا يحزمون أمتعتهم للمغادرة: "لا، لن تسافروا لمدة 18 ساعة للوصول إلى هناك. نحن نملك زمام الأمور. بإمكانهم (إيران) الاتصال بنا متى شاؤوا. لكنكم لن تسافروا لمدة 18 ساعة بعد الآن لمجرد الحديث عن أمور لا طائل منها'".والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس السبت، في إسلام آباد، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، حيث بحث الجانبان آخر تطورات وقف إطلاق النار ، وإنهاء الحرب بين إيران الولايات المتحدة وإسرائيل، كما قدم عراقجي وجهات نظر طهران ومقترحاتها بهذا الشأن.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.
https://sarabic.ae/20260425/إيران-تعلن-القبض-على-جاسوس-إسرائيلي-و15-مرتزقا-1112876585.html
https://sarabic.ae/20260426/مجلس-الشورى-الإيراني-النظام-الملاحي-الجديد-في-مضيق-هرمز-يعزز-قوة-إيران-1112893134.html
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_00f45a42723ba990ce2d9315f053f3f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:47 GMT 26.04.2026
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه تمكن من الاستحواذ على عدد من الصواريخ الأمريكية المتطورة التي سقطت سليمة في الأراضي الإيرانية.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "أكثر من 15 صاروخا أمريكيا من طراز GBU وBLU ونماذج أخرى وقعت سليمة في أيدينا في محافظة هرمزغان"، مشيرًا إلى أن هذه الذخائر خضعت لعمليات إبطال مفعول دقيقة قبل نقلها إلى مراكز متخصصة.
وأضاف أن "عقب عمليات إبطال مفعول القنابل الأمريكية الناجحة، تم نقل هذه المعدات لإجراء عمليات الهندسة العكسية"، مؤكدا أنه "منذ بداية الحرب وحتى الآن تم اكتشاف أو إبطال مفعول أو تدمير أكثر من 60 صاروخًا وطائرة مسيّرة.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2026
إيران تعلن القبض على جاسوس إسرائيلي و15 "مرتزقا"
أمس, 12:38 GMT
وأشار البيان إلى أن "من بين المعدات المكتشفة صواريخ خارقة للتحصينات وصواريخ كروز ومسيرات"، موضحًا أن القائمة تضم نماذج متقدمة مثل "هاروب" و"لوكاس" و"إم كيو 9" و"هرمز"، وهي من بين أبرز الأنظمة المستخدمة في الحروب الحديثة.
وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، رحلة مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.
وذكرت صحيفة أمريكية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن ترامب أخبرها خلال مكالمة هاتفية، أنه ألغى من جانب واحد، رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي، قوله: "قلت لفريقي منذ فترة، بينما كانوا يحزمون أمتعتهم للمغادرة: "لا، لن تسافروا لمدة 18 ساعة للوصول إلى هناك. نحن نملك زمام الأمور. بإمكانهم (إيران) الاتصال بنا متى شاؤوا. لكنكم لن تسافروا لمدة 18 ساعة بعد الآن لمجرد الحديث عن أمور لا طائل منها'".
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يسير إلى جانب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لدى وصولهما العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، للمشاركة في مفاوضات السلام مع أمريكا، 11 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
مجلس الشورى الإيراني: النظام الملاحي الجديد في مضيق هرمز يعزز قوة إيران
12:56 GMT
والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس السبت، في إسلام آباد، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، حيث بحث الجانبان آخر تطورات وقف إطلاق النار ، وإنهاء الحرب بين إيران الولايات المتحدة وإسرائيل، كما قدم عراقجي وجهات نظر طهران ومقترحاتها بهذا الشأن.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.
وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала