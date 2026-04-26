عراقجي في لقاء مع سلطان عمان: الوجود العسكري الأمريكي يسبب انعدام الأمن في المنطقة
أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بما وصفه "النهج المسؤول"، الذي تنتهجه سلطنة عمان في دعم المسارات الدبلوماسية، مثمّنًا دورها في تخفيف... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال لقاء عراقجي بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في العاصمة العمانية مسقط.وأكد الوزير الإيراني حرص بلاده على "الحفاظ على علاقاتها الودّية مع سلطنة عُمان ودول الخليج الأخرى"، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي.وفي سياق متصل، اعتبر عراقجي أن التجربة التي مرّت بها إيران خلال ما وصفه بـ"حرب استمرت 40 يوما" أظهرت، بحسب تعبيره، أن "الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا يسهم في تحقيق الاستقرار، بل يؤدي إلى زيادة التوترات والانقسامات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ودعا عراقجي، في هذا الإطار، دول المنطقة إلى "تبني نهج بنّاء ومسؤول يهدف إلى إنشاء منظومة أمن جماعي إقليمية مستقلة، تقوم على التعاون بين دول المنطقة بعيدًا عن أي تدخلات خارجية"، وفق تعبيره.واطلع سلطان عمان هيثم بن طارق، على "وجهات نظر الجانب الإيراني حيال تلك التّطورات" المتعلقة بالحرب مع أمريكا وإسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.كما أكد سلطان عمان، "على أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا، بما يُسهم في ترسيخ دعائم السّلام".ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى سلطنة عمان، قادمًا من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ضمن جولة دبلوماسية تشمل موسكو.وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "لا توجد خطط لعقد لقاء بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في باكستان"، بشأن تسوية محتملة للأزمة في الشرق الأوسط.
عراقجي في لقاء مع سلطان عمان: الوجود العسكري الأمريكي يسبب انعدام الأمن في المنطقة

12:24 GMT 26.04.2026
© REUTERS Oman News Agencyوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يلتقي سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، في قصر البركة في مسقط، عمان، 26 نيسان/ أبريل 2026
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يلتقي سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، في قصر البركة في مسقط، عمان، 26 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بما وصفه "النهج المسؤول"، الذي تنتهجه سلطنة عمان في دعم المسارات الدبلوماسية، مثمّنًا دورها في تخفيف التوترات الإقليمية، فضلًا عن موقفها "الحكيم" تجاه الحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران.
جاء ذلك خلال لقاء عراقجي بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في العاصمة العمانية مسقط.
وأكد الوزير الإيراني حرص بلاده على "الحفاظ على علاقاتها الودّية مع سلطنة عُمان ودول الخليج الأخرى"، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي.
وفي سياق متصل، اعتبر عراقجي أن التجربة التي مرّت بها إيران خلال ما وصفه بـ"حرب استمرت 40 يوما" أظهرت، بحسب تعبيره، أن "الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا يسهم في تحقيق الاستقرار، بل يؤدي إلى زيادة التوترات والانقسامات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ودعا عراقجي، في هذا الإطار، دول المنطقة إلى "تبني نهج بنّاء ومسؤول يهدف إلى إنشاء منظومة أمن جماعي إقليمية مستقلة، تقوم على التعاون بين دول المنطقة بعيدًا عن أي تدخلات خارجية"، وفق تعبيره.
واطلع سلطان عمان هيثم بن طارق، على "وجهات نظر الجانب الإيراني حيال تلك التّطورات" المتعلقة بالحرب مع أمريكا وإسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
فيما استمع عراقجي "إلى مرئيّات سلطان عمان، بشأن سُبل الدّفع بهذه الجهود بما يعزّز فرص التوصّل إلى حلول سياسيّة مُستدامة ويحدّ من تداعيات الأزمات على شعوب المنطقة"، بحسب الوكالة.
كما أكد سلطان عمان، "على أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا، بما يُسهم في ترسيخ دعائم السّلام".
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يسير إلى جانب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لدى وصولهما العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، للمشاركة في مفاوضات السلام مع أمريكا، 11 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2026
عراقجي: طرحنا إطارا عمليا لإنهاء الحرب ولم تتضح بعد جدية واشنطن في المسار الدبلوماسي
أمس, 17:33 GMT
ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى سلطنة عمان، قادمًا من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ضمن جولة دبلوماسية تشمل موسكو.

والتقى عراقجي، أمس السبت، في إسلام آباد كلا من وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "لا توجد خطط لعقد لقاء بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في باكستان"، بشأن تسوية محتملة للأزمة في الشرق الأوسط.
