عراقجي في لقاء مع سلطان عمان: الوجود العسكري الأمريكي يسبب انعدام الأمن في المنطقة
© REUTERS Oman News Agencyوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يلتقي سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، في قصر البركة في مسقط، عمان، 26 نيسان/ أبريل 2026
© REUTERS Oman News Agency
أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بما وصفه "النهج المسؤول"، الذي تنتهجه سلطنة عمان في دعم المسارات الدبلوماسية، مثمّنًا دورها في تخفيف التوترات الإقليمية، فضلًا عن موقفها "الحكيم" تجاه الحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران.
جاء ذلك خلال لقاء عراقجي بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في العاصمة العمانية مسقط.
وأكد الوزير الإيراني حرص بلاده على "الحفاظ على علاقاتها الودّية مع سلطنة عُمان ودول الخليج الأخرى"، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي.
وفي سياق متصل، اعتبر عراقجي أن التجربة التي مرّت بها إيران خلال ما وصفه بـ"حرب استمرت 40 يوما" أظهرت، بحسب تعبيره، أن "الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا يسهم في تحقيق الاستقرار، بل يؤدي إلى زيادة التوترات والانقسامات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ودعا عراقجي، في هذا الإطار، دول المنطقة إلى "تبني نهج بنّاء ومسؤول يهدف إلى إنشاء منظومة أمن جماعي إقليمية مستقلة، تقوم على التعاون بين دول المنطقة بعيدًا عن أي تدخلات خارجية"، وفق تعبيره.
واطلع سلطان عمان هيثم بن طارق، على "وجهات نظر الجانب الإيراني حيال تلك التّطورات" المتعلقة بالحرب مع أمريكا وإسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
#عاجل— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 26, 2026
جلالةُ السُّلطان المُعظّم/حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ يستقبلُ بقصر البركة العامر معالي الدّكتور وزير الخارجية الإيراني، جرى خلال المقابلة التّشاورُ حول مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرّامية إلى إنهاء النّزاعات، حيث اطّلع جلالةُ السُّلطان على وجهات نظر…
فيما استمع عراقجي "إلى مرئيّات سلطان عمان، بشأن سُبل الدّفع بهذه الجهود بما يعزّز فرص التوصّل إلى حلول سياسيّة مُستدامة ويحدّ من تداعيات الأزمات على شعوب المنطقة"، بحسب الوكالة.
كما أكد سلطان عمان، "على أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا، بما يُسهم في ترسيخ دعائم السّلام".
ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى سلطنة عمان، قادمًا من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ضمن جولة دبلوماسية تشمل موسكو.
والتقى عراقجي، أمس السبت، في إسلام آباد كلا من وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "لا توجد خطط لعقد لقاء بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في باكستان"، بشأن تسوية محتملة للأزمة في الشرق الأوسط.