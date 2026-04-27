إعلام: منفذ حادثة إطلاق النار في فعالية ترامب كان داعما لنظام كييف

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
أمساليوم
https://sarabic.ae/20260427/إعلام-منفذ-حادثة-إطلاق-النار-في-فعالية-ترامب-كان-داعما-لنظام-كييف-1112903784.html
إعلام: منفذ حادثة إطلاق النار في فعالية ترامب كان داعما لنظام كييف
إعلام: منفذ حادثة إطلاق النار في فعالية ترامب كان داعما لنظام كييف
سبوتنيك عربي
وجّه المشتبه به في حادثة إطلاق النار في واشنطن خلال حفل عشاء رسمي الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتقاد للحكومة الأمريكية لرفضها تقديم المساعدات... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن منشورات مطلق النار على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن المشتبه به، كول ألان، دأب على مهاجمة إدارة ترامب في أكثر من ألف منشور له، ويبدو أن حدة شكواه قد تصاعدت مع تضاؤل الدعم الأمريكي لأوكرانيا.وحسب الصحيفة، فقد انتقد ألان بشكل حاد، على وجه الخصوص، نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس بسبب تعليقاته حول رفض تقديم المساعدات لأوكرانيا في نيسان/أبريل.وتوقعت مصادر مطلعة أن يمثل المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام المحكمة اليوم الاثنين، لمواجهة التهم الموجهة إليه.ويواجه المشتبه به تهمتين تتعلقان بالاعتداء على ضابط فيدرالي واستخدام سلاح ناري.ويبلغ المشتبه به في إطلاق النار هو كول توماس ألان، من العمر 31 عامًا وهو من سكان ولاية كاليفورنيا.وبحسب تقارير إعلامية، فقد عمل ألان مدرسًا ومطورًا لألعاب الرماية الحاسوبية، وليس لديه سجل إجرامي سابق ولم يلفت انتباه شرطة واشنطن من قبل.وصرح ترامب، اليوم الاثنين، بأن مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أمس، كان مريضًا ويمر بظروف صعبة.وقال ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية لدى سؤاله عما إذا كان الرئيس هو الهدف الذي أراده المسلح: "لا أعرف. بدا الأمر كذلك بالنسبة لي. قرأت بيانًا، وهو متطرف. كان مؤمنًا مسيحيًا ثم أصبح معاديًا للمسيحية، وقد مرّ بتغيرات كثيرة".وكان مطلق النار قد وصل إلى واشنطن بالقطار قبل يوم من الفعالية، ونزل في الفندق الذي كان من المقرر أن يشهد حفل الاستقبال بحضور ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس وأعضاء آخرين في الإدارة.يذكر أنه، في مساء السبت، سمع دوي طلقات نارية في فندق "واشنطن هيلتون" بالعاصمة، حيث كان يقام حفل العشاء السنوي مع مراسلي البيت الأبيض وأعضاء الإدارة الأمريكية. وتم إجلاء جميع الحاضرين، بمن في ذلك ترامب وزوجته، وجرى اعتقال المشتبه به بسرعة، فيما أصيب أحد عناصر الخدمة السرية.
05:06 GMT 27.04.2026
© REUTERS Bo Ericksonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتم إخراجه من القاعة بعد أن أطلق رجل النار ببندقية على أفراد الأمن خارج القاعة، وذلك خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض،واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتم إخراجه من القاعة بعد أن أطلق رجل النار ببندقية على أفراد الأمن خارج القاعة، وذلك خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض،واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
وجّه المشتبه به في حادثة إطلاق النار في واشنطن خلال حفل عشاء رسمي الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتقاد للحكومة الأمريكية لرفضها تقديم المساعدات لأوكرانيا، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن منشورات مطلق النار على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن المشتبه به، كول ألان، دأب على مهاجمة إدارة ترامب في أكثر من ألف منشور له، ويبدو أن حدة شكواه قد تصاعدت مع تضاؤل الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
وحسب الصحيفة، فقد انتقد ألان بشكل حاد، على وجه الخصوص، نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس بسبب تعليقاته حول رفض تقديم المساعدات لأوكرانيا في نيسان/أبريل.

وكشفت الصحيفة أنه دعم حملات عدة لجمع التبرعات لصالح قوات كييف.

وتوقعت مصادر مطلعة أن يمثل المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام المحكمة اليوم الاثنين، لمواجهة التهم الموجهة إليه.
ويواجه المشتبه به تهمتين تتعلقان بالاعتداء على ضابط فيدرالي واستخدام سلاح ناري.

وكانت المدعية العامة في مقاطعة كولومبيا، جينين بيرو، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن التهم قد يتم توسيعها بعد اكتمال التحقيق، حيث يمكن توجيه تهمة محاولة اغتيال الرئيس إلى المتهم.

ويبلغ المشتبه به في إطلاق النار هو كول توماس ألان، من العمر 31 عامًا وهو من سكان ولاية كاليفورنيا.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد عمل ألان مدرسًا ومطورًا لألعاب الرماية الحاسوبية، وليس لديه سجل إجرامي سابق ولم يلفت انتباه شرطة واشنطن من قبل.

ونقلت الصحفية في "فوكس نيوز"، جاكلين هاينريش، عن البيت الأبيض، قوله إن ألان أرسل بيانًا مكتوبًا إلى أقاربه قبل الحادث، أعلن فيه نيته مهاجمة مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وصرح ترامب، اليوم الاثنين، بأن مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أمس، كان مريضًا ويمر بظروف صعبة.
وقال ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية لدى سؤاله عما إذا كان الرئيس هو الهدف الذي أراده المسلح: "لا أعرف. بدا الأمر كذلك بالنسبة لي. قرأت بيانًا، وهو متطرف. كان مؤمنًا مسيحيًا ثم أصبح معاديًا للمسيحية، وقد مرّ بتغيرات كثيرة".
وكان مطلق النار قد وصل إلى واشنطن بالقطار قبل يوم من الفعالية، ونزل في الفندق الذي كان من المقرر أن يشهد حفل الاستقبال بحضور ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس وأعضاء آخرين في الإدارة.

ووفقًا للمعلومات الأولية من مكتب المدعي العام، فإن المشتبه به تصرف بمفرده، وعثر بحوزته أثناء اعتقاله على بندقية صيد وسكاكين ومسدس، فيما تشير بيانات التحقيق الأولية إلى أنه حصل على الأسلحة بشكل قانوني.

يذكر أنه، في مساء السبت، سمع دوي طلقات نارية في فندق "واشنطن هيلتون" بالعاصمة، حيث كان يقام حفل العشاء السنوي مع مراسلي البيت الأبيض وأعضاء الإدارة الأمريكية. وتم إجلاء جميع الحاضرين، بمن في ذلك ترامب وزوجته، وجرى اعتقال المشتبه به بسرعة، فيما أصيب أحد عناصر الخدمة السرية.
