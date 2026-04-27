https://sarabic.ae/20260427/إعلام-منفذ-حادثة-إطلاق-النار-في-فعالية-ترامب-كان-داعما-لنظام-كييف-1112903784.html

إعلام: منفذ حادثة إطلاق النار في فعالية ترامب كان داعما لنظام كييف

وجّه المشتبه به في حادثة إطلاق النار في واشنطن خلال حفل عشاء رسمي الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتقاد للحكومة الأمريكية لرفضها تقديم المساعدات...

2026-04-27T05:06+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112887231_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_12607f2d9d01bac6b0a787dfd4d25ed5.jpg

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن منشورات مطلق النار على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن المشتبه به، كول ألان، دأب على مهاجمة إدارة ترامب في أكثر من ألف منشور له، ويبدو أن حدة شكواه قد تصاعدت مع تضاؤل الدعم الأمريكي لأوكرانيا.وحسب الصحيفة، فقد انتقد ألان بشكل حاد، على وجه الخصوص، نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس بسبب تعليقاته حول رفض تقديم المساعدات لأوكرانيا في نيسان/أبريل.وتوقعت مصادر مطلعة أن يمثل المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام المحكمة اليوم الاثنين، لمواجهة التهم الموجهة إليه.ويواجه المشتبه به تهمتين تتعلقان بالاعتداء على ضابط فيدرالي واستخدام سلاح ناري.ويبلغ المشتبه به في إطلاق النار هو كول توماس ألان، من العمر 31 عامًا وهو من سكان ولاية كاليفورنيا.وبحسب تقارير إعلامية، فقد عمل ألان مدرسًا ومطورًا لألعاب الرماية الحاسوبية، وليس لديه سجل إجرامي سابق ولم يلفت انتباه شرطة واشنطن من قبل.وصرح ترامب، اليوم الاثنين، بأن مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أمس، كان مريضًا ويمر بظروف صعبة.وقال ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية لدى سؤاله عما إذا كان الرئيس هو الهدف الذي أراده المسلح: "لا أعرف. بدا الأمر كذلك بالنسبة لي. قرأت بيانًا، وهو متطرف. كان مؤمنًا مسيحيًا ثم أصبح معاديًا للمسيحية، وقد مرّ بتغيرات كثيرة".وكان مطلق النار قد وصل إلى واشنطن بالقطار قبل يوم من الفعالية، ونزل في الفندق الذي كان من المقرر أن يشهد حفل الاستقبال بحضور ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس وأعضاء آخرين في الإدارة.يذكر أنه، في مساء السبت، سمع دوي طلقات نارية في فندق "واشنطن هيلتون" بالعاصمة، حيث كان يقام حفل العشاء السنوي مع مراسلي البيت الأبيض وأعضاء الإدارة الأمريكية. وتم إجلاء جميع الحاضرين، بمن في ذلك ترامب وزوجته، وجرى اعتقال المشتبه به بسرعة، فيما أصيب أحد عناصر الخدمة السرية.ترامب: مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان مريضا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

