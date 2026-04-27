إعلام: منفذ حادثة إطلاق النار في فعالية ترامب كان داعما لنظام كييف
وجّه المشتبه به في حادثة إطلاق النار في واشنطن خلال حفل عشاء رسمي الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتقاد للحكومة الأمريكية لرفضها تقديم المساعدات... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
وجّه المشتبه به في حادثة إطلاق النار في واشنطن خلال حفل عشاء رسمي الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتقاد للحكومة الأمريكية لرفضها تقديم المساعدات لأوكرانيا، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن منشورات مطلق النار على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن المشتبه به، كول ألان، دأب على مهاجمة إدارة ترامب في أكثر من ألف منشور له، ويبدو أن حدة شكواه قد تصاعدت مع تضاؤل الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
وحسب الصحيفة، فقد انتقد ألان بشكل حاد، على وجه الخصوص، نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس بسبب تعليقاته حول رفض تقديم المساعدات لأوكرانيا في نيسان/أبريل.
وكشفت الصحيفة أنه دعم حملات عدة لجمع التبرعات لصالح قوات كييف.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يمثل المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام المحكمة اليوم الاثنين، لمواجهة التهم الموجهة إليه.
ويواجه المشتبه به تهمتين تتعلقان بالاعتداء على ضابط فيدرالي واستخدام سلاح ناري.
وكانت المدعية العامة في مقاطعة كولومبيا، جينين بيرو، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن التهم قد يتم توسيعها بعد اكتمال التحقيق، حيث يمكن توجيه تهمة محاولة اغتيال الرئيس إلى المتهم.
ويبلغ المشتبه به في إطلاق النار هو كول توماس ألان، من العمر 31 عامًا وهو من سكان ولاية كاليفورنيا.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد عمل ألان مدرسًا ومطورًا لألعاب الرماية الحاسوبية، وليس لديه سجل إجرامي سابق ولم يلفت انتباه شرطة واشنطن من قبل.
ونقلت الصحفية في "فوكس نيوز"، جاكلين هاينريش، عن البيت الأبيض، قوله إن ألان أرسل بيانًا مكتوبًا إلى أقاربه قبل الحادث، أعلن فيه نيته مهاجمة مسؤولين في الإدارة الأمريكية.
وصرح ترامب، اليوم الاثنين، بأن مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أمس، كان مريضًا ويمر بظروف صعبة.
وقال ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية لدى سؤاله عما إذا كان الرئيس هو الهدف الذي أراده المسلح: "لا أعرف. بدا الأمر كذلك بالنسبة لي. قرأت بيانًا، وهو متطرف. كان مؤمنًا مسيحيًا ثم أصبح معاديًا للمسيحية، وقد مرّ بتغيرات كثيرة".
وكان مطلق النار قد وصل إلى واشنطن بالقطار قبل يوم من الفعالية، ونزل في الفندق الذي كان من المقرر أن يشهد حفل الاستقبال بحضور ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس وأعضاء آخرين في الإدارة.
ووفقًا للمعلومات الأولية من مكتب المدعي العام، فإن المشتبه به تصرف بمفرده، وعثر بحوزته أثناء اعتقاله على بندقية صيد وسكاكين ومسدس، فيما تشير بيانات التحقيق الأولية إلى أنه حصل على الأسلحة بشكل قانوني.
يذكر أنه، في مساء السبت، سمع دوي طلقات نارية في فندق "واشنطن هيلتون" بالعاصمة، حيث كان يقام حفل العشاء السنوي مع مراسلي البيت الأبيض وأعضاء الإدارة الأمريكية. وتم إجلاء جميع الحاضرين، بمن في ذلك ترامب وزوجته، وجرى اعتقال المشتبه به بسرعة، فيما أصيب أحد عناصر الخدمة السرية.