https://sarabic.ae/20260427/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يرشح-علي-الزيدي-لمنصب-رئيس-الحكومة-المقبلة-1112927505.html

‏"الإطار التنسيقي" في العراق يرشح علي الزيدي لمنصب رئيس الحكومة المقبلة

اتفق "الإطار التنسيقي" في العراق، مساء اليوم الاثنين، على ترشيح رجل الأعمال علي الزيدي، لمنصب رئاسة الحكومة.

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106353209_18:0:1262:700_1920x0_80_0_0_b1549e1cb48c48a18ccb537de45f48fb.jpg

وقال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، إن اقتراح تكليف الزيدي برئاسة الوزراء "لقي موافقة بالإجماع"، مشيرًا إلى أنه كُلف رفقة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بترشيح اسم لتولي رئاسة الوزراء العراقية، بسبب عدم تحقق الإجماع، حسب وكالة الأنباء العراقية. وثمّن "الإطار التنسيقي"، في بيان له، "المواقف التاريخية المسؤولة لرئيسي ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) وائتلاف الإعمار والتنمية (محمد شياع السوداني)، بعد التوصل إلى شخصية تحظى بقبول سياسي وتتمكن من إدارة المرحلة المقبلة".وبحسب الدستور العراقي، فإن المادة 54 تلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، مع التأكيد على عدم إمكانية تمديد هذه المدة. كما تنصّ المادة 55 على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع السري المباشر.وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، تؤكد المادة 72/ثانياً/ب، استمرار الرئيس في أداء مهامه إلى حين انتخاب خلفه، على أن يتم ذلك خلال 30 يومًا من أول جلسة للبرلمان. أما المادة 76، فقد حددت آلية تكليف رئيس الوزراء، حيث يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا، خلال 15 يومًا من انتخابه، على أن يُمنح المكلف مدة أقصاها 30 يومًا لتشكيل حكومته وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ar_EG

