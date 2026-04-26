العد التنازلي يقترب من الانتهاء... هل يحسم "الإطار التنسيقي" عقدة الحكومة؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
العد التنازلي يقترب من الانتهاء... هل يحسم "الإطار التنسيقي" عقدة الحكومة؟
يقف العراق على حافة اختبار جديد لقدرة طبقته السياسية على إدارة الأزمات لا تأجيلها، فمع اقتراب انتهاء المدد الدستورية، تتصاعد الضغوط من كل اتجاه داخليا، وسط... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
العد التنازلي يقترب من الانتهاء... هل يحسم "الإطار التنسيقي" عقدة الحكومة؟

حصري
يقف العراق على حافة اختبار جديد لقدرة طبقته السياسية على إدارة الأزمات لا تأجيلها، فمع اقتراب انتهاء المدد الدستورية، تتصاعد الضغوط من كل اتجاه داخليا، وسط شارع قلق يترقب رواتبه، ويواجه ارتفاعا مستمرا في تكاليف المعيشة، وخارجيا، توازنات دقيقة بين قوى إقليمية ودولية تفرض إيقاعها على القرار العراقي.
تبدو أزمة اختيار رئيس الوزراء، وفقا للمراقبين، وكأنها عقدة تتشابك فيها السياسة بالاقتصاد، والضغوط بالفرص، ما يضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم إما حسم سريع يعيد الاستقرار، أو استمرار الفراغ بما يحمله من تداعيات قد تكون أكثر تعقيدا.

ضغوط سياسية واقتصادية تدفع نحو حسم ملف رئاسة الوزراء

أكد المحلل السياسي كاظم مقداد، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن الكتل السياسية مطالبة بمراعاة المدد الدستورية والإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية قد تتطلب شخصية من خارج الأوساط السياسية التقليدية، شرط أن تمتلك فهماً واضحاً لمهامها وتحدياتها.
وأوضح مقداد أن رئيس الوزراء المقبل سيكون أمام مهمة معقدة تتمثل في تحقيق توازن دقيق في السياسة الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن العراق مطالب بالحفاظ على علاقاته مع دول الجوار، بما فيها إيران، بالتوازي مع إدارة الضغوط الأمريكية المتزايدة سياسياً واقتصاديا.
وأضاف أن الضغوط الاقتصادية تمثل عاملا حاسما في تسريع القرار السياسي، خاصة في ظل تصاعد القلق الشعبي بشأن تأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل من حسم ملف رئاسة الوزراء ضرورة ملحة لتفادي تفاقم الأوضاع الداخلية.
وتشهد قوى الإطار التنسيقي منذ أيام حراكا سياسياً مكثفاً، تخللته اجتماعات متواصلة لم تفضِ حتى الآن إلى توافق حاسم، وذلك تحت ضغط المهلة الدستورية الخاصة بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، عقب انتخاب رئيس الجمهورية.
في المقابل، يواجه الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية في العراق، تحدياً واضحاً بعد إخفاقه المتكرر في الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، ما أدخل الاستحقاق الحكومي في منعطف حرج، خصوصاً بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية.

الإطار التنسيقي في "عنق الزجاجة"

من جانبه، وصف المحلل السياسي شامل محسن هادي، المشهد السياسي الحالي بأنه وصل إلى “عنق الزجاجة”، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي يواجه صعوبات كبيرة في حسم اختيار رئيس مجلس الوزراء.
وقال هادي، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن جلسة الأمس انتهت دون نتائج حاسمة، وسط تأثيرات متشابكة لعوامل داخلية وخارجية، أبرزها التحديات الاقتصادية والضغوط السياسية، ما أدى إلى حالة من الإحباط داخل الأوساط السياسية.
وأشار إلى أن المدد الدستورية شارفت على الانتهاء، محذراً من أن أي تأخير إضافي قد يضع القوى السياسية في موقف حرج، ويزيد من حالة القلق لدى الشارع العراقي.
ودعا هادي إلى ضرورة الإسراع في عقد اجتماعات مكثفة وحسم هذا الملف في أقرب وقت، مؤكداً أن إنهاء أزمة اختيار رئيس الوزراء بات أولوية وطنية لما له من تأثير مباشر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت باتت فيه المواعيد الدستورية عاملاً ضاغطاً لا يمكن تجاوزه، إذ دخلت البلاد فعلياً مرحلة العد التنازلي لإنجاز الاستحقاق الحكومي، مع تحذيرات من أن أي تأخير قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة تعيد إنتاج مشهد الانسداد.

وبحسب الدستور العراقي، فإن المادة (54) تلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج، على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، مع التأكيد على عدم إمكانية تمديد هذه المدة. كما تنص المادة (55) على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع السري المباشر.

وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، تؤكد المادة (72/ثانياً/ب) استمرار الرئيس في أداء مهامه إلى حين انتخاب خلفه، على أن يتم ذلك خلال 30 يوماً من أول جلسة للبرلمان. أما المادة (76)، فقد حددت آلية تكليف رئيس الوزراء، حيث يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال 15 يوماً من انتخابه، على أن يُمنح المكلف مدة أقصاها 30 يوماً لتشكيل حكومته وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
