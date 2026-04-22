https://sarabic.ae/20260422/إعلام-واشنطن-تعلق-تحويل-الأموال-للعراق-وتطالبه-باتخاذ-إجراءات-مرتبطة-بإيران-1112762749.html
إعلام: واشنطن تعلق تحويل الأموال للعراق وتطالبه باتخاذ إجراءات مرتبطة بإيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين، بأن الولايات المتحدة علّقت التحويلات النقدية إلى العراق وجمّدت برامج التعاون الأمني، مطالبةً بغداد
2026-04-22T07:02+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101602717_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_bfb5ec94afd6b80c795dff8fdfb9386c.jpg
https://sarabic.ae/20260420/خطوط-نحو-تركيا-وسوريا-هل-يفتح-العراق-أبواب-المتوسط؟--1112709372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101602717_378:0:2939:1921_1920x0_80_0_0_d691afbf5b4ed27d79dc0f6bef7ebab8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين، بأن الولايات المتحدة علّقت التحويلات النقدية إلى العراق وجمّدت برامج التعاون الأمني، مطالبةً بغداد باتخاذ إجراءات ضد المجموعات المسلحة الموالية لإيران.
وذكّرت صحيفة أمريكية، بأنه عقب غزو العراق عام 2023، وافقت الولايات المتحدة على إيداع عائدات النفط العراقي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وإرسال 13 مليار دولار نقداً سنوياً لدعم الاقتصاد العراقي.
وأضافت الصحيفة: "علّقت إدارة ترامب شحنات الدولار الأمريكي إلى العراق وجمّدت التعاون الأمني مع جيشه، ما يزيد الضغط على بغداد للقضاء على الميليشيات النافذة المدعومة من إيران".
وأبلغ بعض المسؤولين الصحيفة بأن وزارة الخزانة الأمريكية منعت مؤخراً تحويل نحو 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي بسبب مخاوف واشنطن من هذه الميليشيات.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الثانية منذ بدء الصراع على إيران التي يتم فيها تعليق شحنات الدولار الأمريكي إلى العراق.
وأفادت التقارير بأن الولايات المتحدة أبلغت بغداد أيضاً بتعليق تمويل بعض برامج مكافحة الإرهاب وبرامج التدريب العسكري إلى حين توقف هجمات الجماعات الموالية لإيران واتخاذ العراق خطوات للقضاء عليها.
وفي 11 أبريل/نيسان، انتخب البرلمان العراقي نزار عامي، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني المتحالف مع إيران، رئيساً للبلاد.
وعقب انتخابه، أعلن عامي دعمه للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وأدان الهجمات على الجماعات الموالية لإيران في البلاد.