https://sarabic.ae/20260422/إعلام-واشنطن-تعلق-تحويل-الأموال-للعراق-وتطالبه-باتخاذ-إجراءات-مرتبطة-بإيران-1112762749.html

إعلام: واشنطن تعلق تحويل الأموال للعراق وتطالبه باتخاذ إجراءات مرتبطة بإيران

أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين، بأن الولايات المتحدة علّقت التحويلات النقدية إلى العراق وجمّدت برامج التعاون الأمني، مطالبةً بغداد...

الولايات المتحدة الأمريكية

العراق

أخبار العراق اليوم

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101602717_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_bfb5ec94afd6b80c795dff8fdfb9386c.jpg

وذكّرت صحيفة أمريكية، بأنه عقب غزو العراق عام 2023، وافقت الولايات المتحدة على إيداع عائدات النفط العراقي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وإرسال 13 مليار دولار نقداً سنوياً لدعم الاقتصاد العراقي.وأضافت الصحيفة: "علّقت إدارة ترامب شحنات الدولار الأمريكي إلى العراق وجمّدت التعاون الأمني ​​مع جيشه، ما يزيد الضغط على بغداد للقضاء على الميليشيات النافذة المدعومة من إيران".وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الثانية منذ بدء الصراع على إيران التي يتم فيها تعليق شحنات الدولار الأمريكي إلى العراق.وفي 11 أبريل/نيسان، انتخب البرلمان العراقي نزار عامي، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني المتحالف مع إيران، رئيساً للبلاد.وعقب انتخابه، أعلن عامي دعمه للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وأدان الهجمات على الجماعات الموالية لإيران في البلاد.عبر سوريا... زيت الوقود العراقي ينتقل إلى الأسواق العالمية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

