إعلام: واشنطن تعلق تحويل الأموال للعراق وتطالبه باتخاذ إجراءات مرتبطة بإيران

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
09:03 GMT
30 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
39 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:43 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: واشنطن تعلق تحويل الأموال للعراق وتطالبه باتخاذ إجراءات مرتبطة بإيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين، بأن الولايات المتحدة علّقت التحويلات النقدية إلى العراق وجمّدت برامج التعاون الأمني، مطالبةً بغداد... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
07:02 GMT 22.04.2026
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين، بأن الولايات المتحدة علّقت التحويلات النقدية إلى العراق وجمّدت برامج التعاون الأمني، مطالبةً بغداد باتخاذ إجراءات ضد المجموعات المسلحة الموالية لإيران.
وذكّرت صحيفة أمريكية، بأنه عقب غزو العراق عام 2023، وافقت الولايات المتحدة على إيداع عائدات النفط العراقي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وإرسال 13 مليار دولار نقداً سنوياً لدعم الاقتصاد العراقي.
وأضافت الصحيفة: "علّقت إدارة ترامب شحنات الدولار الأمريكي إلى العراق وجمّدت التعاون الأمني ​​مع جيشه، ما يزيد الضغط على بغداد للقضاء على الميليشيات النافذة المدعومة من إيران".
وأبلغ بعض المسؤولين الصحيفة بأن وزارة الخزانة الأمريكية منعت مؤخراً تحويل نحو 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي بسبب مخاوف واشنطن من هذه الميليشيات.
خطوط نحو تركيا وسوريا.. هل يفتح العراق أبواب المتوسط؟
20 أبريل, 10:56 GMT
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الثانية منذ بدء الصراع على إيران التي يتم فيها تعليق شحنات الدولار الأمريكي إلى العراق.
وأفادت التقارير بأن الولايات المتحدة أبلغت بغداد أيضاً بتعليق تمويل بعض برامج مكافحة الإرهاب وبرامج التدريب العسكري إلى حين توقف هجمات الجماعات الموالية لإيران واتخاذ العراق خطوات للقضاء عليها.
وفي 11 أبريل/نيسان، انتخب البرلمان العراقي نزار عامي، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني المتحالف مع إيران، رئيساً للبلاد.
وعقب انتخابه، أعلن عامي دعمه للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وأدان الهجمات على الجماعات الموالية لإيران في البلاد.
