الخارجية الروسية: إمكانية تقليص الترسانات النووية في الظروف الحالية ضئيلة للغاية
سبوتنيك عربي
2026-04-27T02:00+0000
02:00 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 03:20 GMT 27.04.2026)
صرح رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أندريه بيلوسوف، بأن إمكانية تقليص الترسانات النووية وتدميرها بالكامل من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في ظل الظروف الحالية ضئيلة للغاية.
موسكو –سبوتنيك. وشدد بيلوسوف في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن روسيا تشارك البشرية طموحها العام في التخلص من الأسلحة النووية وإقامة "عالم خالٍ من الأسلحة النووية وأكثر أمانًا للجميع".
وأضاف أن "الأمر الآخر هو الإمكانية العملية للمضي قدمًا ف
ي قضية تقليص الترسانات النووية وصولًا إلى التصفية الكاملة للأسلحة النووية".
وأوضح أنه "لتحقيق تقدم في هذا المسار، من الضروري تهيئة مناخ عسكري سياسي مواتٍ. يجب الاعتراف بأن هذه الإمكانية ضئيلة في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد المتمثلة في تزايد زعزعة استقرار الأوضاع الدولية، ونمو التوتر، وتدهور العلاقات بين الدول النووية الذي يحدث بسبب خصومنا".
وتابع أنه قد حان الوقت للحديث عن تراجع في هذا الاتجاه، قائلًا إن "خطط (الثلاثي النووي) الغربي لزيادة ترساناتهم النووية، وإنشاء بنية تحتية جديدة للاحتياجات النووية، بما في ذلك على أراضي حلفاء غير نوويين، وإشراك الأخيرين في خطط تفاعل تزداد زعزعة للاستقرار في المجال العسكري النووي؛ لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال استعدادًا أو دعوة للمضي قدمًا نحو (الصفر النووي)".
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك في الفترة من 27 أبريل/ نيسان إلى 22 مايو/ أيار.