الكرملين: مستعدون لتقديم أي وساطة لتسوية الصراع حول إيران وإرساء السلام

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: مستعدون لتقديم أي وساطة لتسوية الصراع حول إيران وإرساء السلام
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لتقديم أي وساطة لحل النزاع بشأن إيران، وإرساء سلام دائم في الشرق الأوسط. 27.04.2026, سبوتنيك عربي
13:55 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 14:38 GMT 27.04.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لتقديم أي وساطة لحل النزاع بشأن إيران، وإرساء سلام دائم في الشرق الأوسط.
وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول كيفية مساعدة موسكو في المفاوضات المستقبلية بشأن تسوية النزاع في إيران: "روسيا مستعدة لتقديم أي مساعٍ حميدة، وأي خدمات وساطة مقبولة لدى الطرفين. سنبذل قصارى جهدنا لضمان سيادة السلام في نهاية المطاف، سلام دائم، وعدم عودة الأعمال العدائية".
كما أعلن بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن موسكو ترحب باستمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وهي مقتنعة بأنه لا ينبغي العودة إلى العمليات القتالية في هذا الصراع تحت أي ظرف من الظروف.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نرحّب، في كل الأحوال، باستمرار المفاوضات واستمرار الهدنة. نرى أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف العودة إلى العمليات القتالية، فهذا ليس في مصلحة شريكنا إيران، وليس في مصلحة الدول المطلّة على مضيق (هرمز)، كما أنه لا يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الأسبوع الماضي.
وقال بوتين خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في سان بطرسبورغ: "أود أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".
وزير خارجية مصر يؤكد لويتكوف ضرورة إنهاء الحرب على إيران
13:01 GMT

وأكمل الرئيس الروسي: "الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة وبطولة من أجل سيادته، وروسيا تأمل أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه الفترة العصيبة وأن يحلّ السلام في البلاد".

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن زيارته إلى روسيا، "تأتي بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية"، مشيرًا إلى أن اجتماعه المرتقب مع الرئيس فلاديمير بوتين، "يشكّل فرصة مناسبة لبحث تطورات الحرب".

وأوضح عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، لدى وصوله إلى سان بطرسبورغ: "لقد سافرنا إلى هذا البلد بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الروس".

وأردف: "سيكون اجتماع اليوم (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، فرصة جيدة لمناقشة تطورات الحرب واستعراض آخر المستجدات في هذا الشأن، وأنا على ثقة بأن هذه المشاورات والتنسيق بين البلدين، في هذا الصدد، سيكون لهما أهمية بالغة".
