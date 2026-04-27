الكرملين: مستعدون لتقديم أي وساطة لتسوية الصراع حول إيران وإرساء السلام

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لتقديم أي وساطة لحل النزاع بشأن إيران، وإرساء سلام دائم في الشرق الأوسط.

2026-04-27T13:55+0000

وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول كيفية مساعدة موسكو في المفاوضات المستقبلية بشأن تسوية النزاع في إيران: "روسيا مستعدة لتقديم أي مساعٍ حميدة، وأي خدمات وساطة مقبولة لدى الطرفين. سنبذل قصارى جهدنا لضمان سيادة السلام في نهاية المطاف، سلام دائم، وعدم عودة الأعمال العدائية".كما أعلن بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن موسكو ترحب باستمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وهي مقتنعة بأنه لا ينبغي العودة إلى العمليات القتالية في هذا الصراع تحت أي ظرف من الظروف.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الأسبوع الماضي.وقال بوتين خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في سان بطرسبورغ: "أود أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن زيارته إلى روسيا، "تأتي بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية"، مشيرًا إلى أن اجتماعه المرتقب مع الرئيس فلاديمير بوتين، "يشكّل فرصة مناسبة لبحث تطورات الحرب".وأردف: "سيكون اجتماع اليوم (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، فرصة جيدة لمناقشة تطورات الحرب واستعراض آخر المستجدات في هذا الشأن، وأنا على ثقة بأن هذه المشاورات والتنسيق بين البلدين، في هذا الصدد، سيكون لهما أهمية بالغة".بوتين: الرغبة في الدفاع عن الوطن الأم وحبه هما فوق كل شيء بالنسبة للروس

https://sarabic.ae/20260427/وزير-خارجية-مصر-يؤكد-لويتكوف-ضرورة-إنهاء-الحرب-على-إيران-1112915819.html

