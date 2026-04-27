تشريعيات الثاني من يوليو المقبل في الجزائر... هل تكسر الأحزاب اليسارية جدار المقاطعة؟

سبوتنيك عربي

مع اقتراب موعد الثاني من يوليو/ تموز المقبل، تدخل الجزائر على إيقاع استحقاق تشريعي جديد تراهن عليه السلطة لإعادة ترتيب الواجهة السياسية وإفراز برلمان متعدد... 27.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-27T20:38+0000

غير أن ما يلفت الانتباه هذه المرة ليس فقط موعد الانتخابات في حد ذاته، وإنما الجدل الواسع الذي بدأ يطفو حول طبيعة القوى المشاركة فيها، وفي مقدمتها الأحزاب المحسوبة على التيار اليساري والعلماني، التي بقيت لسنوات تتعامل بحذر شديد مع الاستحقاقات الانتخابية، إما بالمقاطعة أو بالمشاركة.وفي السياق، قال رشيد حساني، أمين وطني مكلف بالإعلام بالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لـ"سبوتنيك"، أن "خيار المشاركة في هذه التشريعيات هو قرار اتخذه المجلس الوطني للحزب وهو قرار الحزب والمناضلين، جاء بعد نقاشات عميقة على مستوى الوضع السياسي الحالي، وفي ظل الأزمات السياسية العالمية قرر المناضلون المشاركة وخوض معركة التشريعيات المقبلة، وهو قرار سياسي لأننا في مرحلة أخرى بدأت في 2019 وصولًا إلى اليوم، مرحلة جديدة العزوف والمقاطعة قد لا يغير كثيرًا نظرًا للتحديات الراهنة".وأضاف حساني: "نحن في مرحلة سياسية أخرى، وعلى الجميع أن يعرف أن الحزب لديه برنامج وهو يطمح للوصول إلى السلطة، والمشاركة هي حالة عادية وقرار سياسي عادي، لأن العزوف هو الاستثناء الذي يخص مرحلة سياسية معينة عاشتها الجزائر"، مشددًا أن "الرغبة في التغيير والتأثير على صناع القرار السياسي وعلى أعلى هرم السلطة هو الذي سيدفعنا لاقتراح إصلاحات في صالح الشعب والديمقراطية وبناء دولة القانون، هناك مراحل سياسية أين المقاطعة كانت الوسيلة الوحيدة لجلب نتائج والمقاطعة اليوم لا تفيد عكس المشاركة".وبحسب مراقبين، تحديد تاريخ الثاني من يوليو المقبل كموعد للتشريعيات، يبرز رغبة السلطات في إظهار المشهد السياسي في صورة أكثر تنوعًا مما كان عليه في المواعيد السابقة، فالدولة تدرك أن برلمانًا يُنتخب فقط عبر الأحزاب الإدارية التقليدية أو القوى الإسلامية المعتدلة لن يكون كافيًا لتسويق صورة التعددية، سواء أمام الرأي العام الداخلي أوأمام الخارج الذي يراقب مدى قدرة الجزائر على إنتاج مؤسسات ذات تمثيل واسع. ومن هنا يبدو أن السلطة بحاجة إلى استقطاب كل الحساسيات السياسية الممكنة، بما فيها الأحزاب اليسارية، التي طالما قدمت نفسها كصوت حداثي معارض للتيارين المحافظ والإداري معًا.واعتبر المراقبون أن هذا التحول لا يعني أن اليسار الجزائري أصبح مقتنعًا تمام الاقتناع بنزاهة العملية الانتخابية، لكنه يعكس براغماتية جديدة مفادها أن المقاطعة المستمرة لم تعد سلاحًا فعالًا، فالأحزاب التي تقاطع تبقى خارج اللعبة، بينما تستمر السلطة في إنتاج مؤسساتها بمن حضر، لذلك يبرز داخل هذا التيار رأي يقول إن المشاركة، حتى ضمن هامش محدود، أفضل من الغياب الكلي، لأنها تمنح فرصة لاستعادة المنابر السياسية، وطرح خطاب اجتماعي يتعلق بالحريات والعدالة والحقوق الاقتصادية في ظرف يشهد تراجعًا ملحوظًا في ثقة المواطنين بالأحزاب.وفي السياق، قال المحلل السياسي حكيم بوغرارة لـ"سبوتنيك"، إن "الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون بعدد كبير جدا من التيارات الوطنية والديمقراطية واليسارية كذلك، في ظل رغبة حزب العمال في الدخول إلى معترك الانتخابات"، مؤكدًا أن "عديد الأحزاب بمختلف أيديولوجياتها تأكدت بأن خيار المقاطعة وترك الساحة السياسية فارغة قد كلفها الكثير من الخسائر على المستوى السياسي، وبالتالي قناعات هؤلاء بالمشاركة هو متعدد الأسباب، أولها الإصلاحات التي باشرتها الدولة وإنشاء السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قوانين الأحزاب، والاستجابة لكل انشغالات الطبقة السياسية، هو ما جعل الكثير من قادة الأحزاب يقتنعون أن فيه نوايا حسنة من أجل الوصول إلى برلمان متنوع، يضم مختلف التشكيلات السياسية، حتى يكون قوة اقتراح وقوة معارضة وقوة رقابة على الجهاز التنفيذي، طالما أن الدستور الجزائري يمنح الكثير من الصلاحيات، وخاصة المعارضة عبر البرلمان التي يمكن أن تفضي إلى قيمة مضافة".وشدد المحلل السياسي الجزائري على "الظروف الإقليمية والدولية التي يمر بها العالم والتي تستدعي استغلال العمل الحزبي من أجل تقوية الجبهة الداخلية وتمكين مختلف فئات الشعب الجزائري من التعبير عبر هذه المؤسسات، لهذا هذه التشريعات وبعد الشروط التي أدخلت على الترشح والتخفيف على الإجراءات، التي كانت تعيق الأحزاب والقوائم الحرة في الوصول إلى الانتخابات واستيفاء الشروط، فيه حد أدنى من التوافق السياسي مع بعض الاختلافات".من جهة أخرى، شدد المتحدث أنه "لا يُستبعد أن تجد السلطة نفسها مرحّبة بهذه المشاركة، بل وربما مشجعة عليها بصورة غير مباشرة، فوجود أحزاب يسارية وعلمانية داخل البرلمان سيمنح المؤسسة التشريعية طابعًا أكثر تنوعًا، كما يخلق توازنًا مع القوى الإسلامية والوطنية، ويعطي الانطباع بأن الدولة نجحت في جمع مختلف التيارات تحت سقف المؤسسات، وهذا التوازن مطلوب سياسيًا، لأن السلطة لا تريد برلمانًا بلون واحد، بل مجلسًا متعدد الأصوات لكنه مضبوط السقف".وبحسب المراقبين، الأيام القليلة المقبلة وحدها ستكشف إن كان اليسار الجزائري قد قرر أخيرًا كسر جدار المقاطعة والدخول إلى معركة البرلمان، أم أنه سيبقى وفيًا لشكوكه القديمة، "تاركًا الساحة مرة أخرى للأحزاب، التي اعتادت اقتسام المقاعد تحت أنظار سلطة تعرف جيدًا كيف تدير التوازنات".

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

