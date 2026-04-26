الجزائر تزرع أمنها الغذائي في قلب الصحراء… مشروع "بلدنا الجزائر" يدخل مرحلة الإنجاز

سبوتنيك عربي

دخل مشروع "بلدنا الجزائر" الفلاحي الصناعي، أحد أضخم الاستثمارات الغذائية في تاريخ البلاد، مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي بعد توقيع الحزمة الثانية من عقود...

2026-04-26T21:00+0000

ويمثل هذا المشروع، الذي يقام في ولاية أدرار جنوبي الجزائر على مساحة شاسعة تتجاوز 117 ألف هكتار، رهانًا استراتيجيًا للدولة الجزائرية لتقليص التبعية الخارجية في مادة الحليب المجفف ومشتقات الألبان، وهي المواد التي ظلت لعقود تستنزف جزءًا معتبرًا من فاتورة الاستيراد الغذائية.ويُنجز المشروع في إطار شراكة استثمارية بين شركة "بلدنا" الرائدة في الصناعات الغذائية والزراعية، وشركاء جزائريين ضمن رؤية تستهدف بناء منظومة إنتاج متكاملة تشمل تربية الأبقار الحلوب، زراعة الأعلاف، تصنيع الحليب المجفف، وإنشاء بنية لوجستية وصناعية مرافقة تجعل من المنطقة قطبًا غذائيًا جديدًا في قلب الصحراء.وأكد أن المشروع الذي يقام في الجنوب الجزائري، يستهدف إنشاء مزارع أبقار ضخمة بتقنيات حديثة وإنتاج الحليب الطازج والمجفف محليًا مع تطوير زراعة الأعلاف في بيئة صحراوية، بالإضافة إلى بناء سلسلة صناعية متكاملة من الإنتاج إلى التحويل.وتساءل تيغرسي: لماذا هذا المشروع مهم؟ معتبرًا أن الجزائر تُعد من أكبر مستوردي الحليب المجفف في العالم، ما يثقل ميزانها التجاري ويجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.ورغم الطموح الكبير، إلا أن المشروع يواجه تحديات حقيقية، حسب المتحدث، أبرزها المياه، حيث يستوجب توفير موارد مائية مستدامة في بيئة صحراوية، ناهيك عن عائق المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على إنتاجية الأبقار.وتابع تيغرسي أنه يتعين تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والتكلفة وتحديد اللوجستيك، بمعنى نقل الإنتاج من الجنوب إلى مراكز الاستهلاك، وأن أي خلل في هذه العناصر قد يحوّل المشروع من فرصة استراتيجية إلى عبء مالي.معوقات تقنية ولوجستيةوبحسب المعطيات التقنية المرتبطة بالعقود الجديدة، فإن الأشغال ستشمل إنجاز البنى التحتية الكبرى، إنشاء مرافق الإقامة والخدمات، وحدات التخزين، وتجهيز شبكات المياه والطاقة، إلى جانب إطلاق برنامج تكوين القطيع الحيواني الذي سيُعد العمود الفقري للإنتاج المنتظر خلال السنوات القادمة.وتتجه الشركة المشرفة على المشروع إلى الشروع في استيراد عشرات الآلاف من الأبقار الحلوب عالية المردودية ضمن برنامج لوجستي واسع النطاق، ما يعكس حجم الرهان الصناعي والزراعي الذي تعول عليه الجزائر لتحقيق تحول نوعي في سوق الحليب الوطني.وأردف أن المشروع يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن الجزائر تعد من أكبر البلدان المستوردة لمسحوق الحليب في المنطقة، حيث ترتبط السوق الوطنية سنويًا بتقلبات الأسعار الدولية وسلاسل التموين الخارجية، ما يجعل أي اضطراب عالمي ينعكس مباشرة على كلفة الدعم وتوفير المادة للمواطنين.كما ينتظر أن يساهم المشروع في خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتحريك شبكة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات والصيانة والتحويل الغذائي، فضلًا عن دفع التنمية العمرانية في المنطقة الجنوبية وتحويلها من فضاء عبور إلى مركز إنتاج اقتصادي حقيقي.ويرى متابعون أن أهمية المشروع لا تكمن فقط في أرقامه الضخمة، بل في رمزيته السياسية والاقتصادية أيضًا، إذ يعكس توجه الجزائر نحو استبدال منطق الاستيراد المزمن بمنطق الإنتاج المحلي واسع النطاق، خصوصًا في المواد ذات الاستهلاك الشعبي الواسع.ومع دخول عقود الإنجاز حيّز التنفيذ، تبدو الجزائر أمام تجربة غير مسبوقة لاختبار قدرة الصحراء على احتضان واحدة من أكبر المنظومات الزراعية الصناعية في القارة الإفريقية، وهي تجربة قد تعيد رسم خريطة الغذاء والاستثمار في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

