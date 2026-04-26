الجزائر تزرع أمنها الغذائي في قلب الصحراء… مشروع "بلدنا الجزائر" يدخل مرحلة الإنجاز
دخل مشروع "بلدنا الجزائر" الفلاحي الصناعي، أحد أضخم الاستثمارات الغذائية في تاريخ البلاد، مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي بعد توقيع الحزمة الثانية من عقود...
جهيدة رمضاني
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
دخل مشروع "بلدنا الجزائر" الفلاحي الصناعي، أحد أضخم الاستثمارات الغذائية في تاريخ البلاد، مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي بعد توقيع الحزمة الثانية من عقود الإنجاز بقيمة مالية تتجاوز 635 مليون دولار، في خطوة تؤشر إلى انتقال المشروع من مرحلة الدراسات إلى ورشات البناء والتجهيز الميداني الواسع في الجنوب الجزائري.
ويمثل هذا المشروع، الذي يقام في ولاية أدرار جنوبي الجزائر
على مساحة شاسعة تتجاوز 117 ألف هكتار، رهانًا استراتيجيًا للدولة الجزائرية لتقليص التبعية الخارجية في مادة الحليب المجفف ومشتقات الألبان، وهي المواد التي ظلت لعقود تستنزف جزءًا معتبرًا من فاتورة الاستيراد الغذائية.
ويُنجز المشروع في إطار شراكة استثمارية بين شركة "بلدنا" الرائدة في الصناعات الغذائية والزراعية، وشركاء جزائريين ضمن رؤية تستهدف بناء منظومة إنتاج متكاملة تشمل تربية الأبقار الحلوب، زراعة الأعلاف، تصنيع الحليب المجفف، وإنشاء بنية لوجستية وصناعية مرافقة تجعل من المنطقة قطبًا غذائيًا جديدًا في قلب الصحراء.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي لـ"سبوتنيك"، إن مشروع "بلدنا الجزائر" ليس مجرد استثمار فلاحي عادي، بل هو إعلان واضح عن دخول الجزائر مرحلة جديدة في معركة الأمن الغذائي، ولكن من الخطأ اعتباره نجاحًا مضمونًا منذ الآن، لأن النجاح هنا مشروط بحسن التنفيذ، لا بحجم التمويل فقط.
وأكد أن المشروع الذي يقام في الجنوب الجزائري
، يستهدف إنشاء مزارع أبقار ضخمة بتقنيات حديثة وإنتاج الحليب الطازج والمجفف محليًا مع تطوير زراعة الأعلاف في بيئة صحراوية، بالإضافة إلى بناء سلسلة صناعية متكاملة من الإنتاج إلى التحويل.
وتساءل تيغرسي: لماذا هذا المشروع مهم؟ معتبرًا أن الجزائر تُعد من أكبر مستوردي الحليب المجفف في العالم، ما يثقل ميزانها التجاري ويجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
25 نوفمبر 2025, 16:18 GMT
حيث يهدف هذا المشروع، في حال نجاحه، إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا مع خلق آلاف مناصب العمل ونقل التكنولوجيا والخبرة في الإنتاج المكثف.
ورغم الطموح الكبير، إلا أن المشروع يواجه تحديات حقيقية، حسب المتحدث، أبرزها المياه، حيث يستوجب توفير موارد مائية مستدامة في بيئة صحراوية، ناهيك عن عائق المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على إنتاجية الأبقار.
وتابع تيغرسي أنه يتعين تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والتكلفة وتحديد اللوجستيك، بمعنى نقل الإنتاج من الجنوب إلى مراكز الاستهلاك، وأن أي خلل في هذه العناصر قد يحوّل المشروع من فرصة استراتيجية إلى عبء مالي.
وشدد المتحدث أن مشروعًا بهذا الحجم يمكن أن يكون نقطة تحول تاريخية، لكنه يتطلب حوكمة صارمة وشفافية ومتابعة تقنية مستمرة مع تكوين يد عاملة مؤهلة وربط المشروع بمنظومة صناعية وطنية أوسع.
وبحسب المعطيات التقنية المرتبطة بالعقود الجديدة، فإن الأشغال ستشمل إنجاز البنى التحتية الكبرى، إنشاء مرافق الإقامة والخدمات، وحدات التخزين، وتجهيز شبكات المياه والطاقة، إلى جانب إطلاق برنامج تكوين القطيع الحيواني الذي سيُعد العمود الفقري للإنتاج المنتظر خلال السنوات القادمة.
وتتجه الشركة المشرفة على المشروع إلى الشروع في استيراد عشرات الآلاف من الأبقار الحلوب عالية المردودية ضمن برنامج لوجستي واسع النطاق، ما يعكس حجم الرهان الصناعي والزراعي الذي تعول عليه الجزائر لتحقيق تحول نوعي في سوق الحليب الوطني.
وفي السياق، قال عضو الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك فادي تميم لـ"سبوتنيك"، إن المشروع لا يقتصر على إنتاج الحليب الخام فقط، بل يقوم على فلسفة اقتصادية أشمل تتعلق ببناء سلسلة إنتاج مكتملة تبدأ من الأرض والمياه والأعلاف، وصولًا إلى تحويل الحليب إلى مسحوق ومشتقات قابلة للتسويق محليًا، وهو ما يسمح بتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ويمنح البلاد قدرة أكبر على التحكم في أسعار هذه المادة الحساسة اجتماعيًا.
وأردف أن المشروع يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن الجزائر تعد من أكبر البلدان المستوردة
لمسحوق الحليب في المنطقة، حيث ترتبط السوق الوطنية سنويًا بتقلبات الأسعار الدولية وسلاسل التموين الخارجية، ما يجعل أي اضطراب عالمي ينعكس مباشرة على كلفة الدعم وتوفير المادة للمواطنين.
ومن هذا المنطلق، يضيف تميم، ينظر إلى مشروع "بلدنا الجزائر" باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي الوطني، ليس فقط بسبب حجمه المالي الذي يناهز عدة مليارات من الدولارات عند اكتماله، بل أيضًا لكونه يفتح الباب أمام ولادة نموذج جديد للاستثمار المنتج في الصحراء الجزائرية قائم على استغلال الموارد المائية والأراضي الواسعة والطاقة الشمسية.
كما ينتظر أن يساهم المشروع في خلق آلاف مناصب الشغل
المباشرة وغير المباشرة، وتحريك شبكة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات والصيانة والتحويل الغذائي، فضلًا عن دفع التنمية العمرانية في المنطقة الجنوبية وتحويلها من فضاء عبور إلى مركز إنتاج اقتصادي حقيقي.
ويرى متابعون أن أهمية المشروع لا تكمن فقط في أرقامه الضخمة، بل في رمزيته السياسية والاقتصادية أيضًا، إذ يعكس توجه الجزائر نحو استبدال منطق الاستيراد المزمن بمنطق الإنتاج المحلي واسع النطاق، خصوصًا في المواد ذات الاستهلاك الشعبي الواسع.
ومع دخول عقود الإنجاز حيّز التنفيذ، تبدو الجزائر أمام تجربة غير مسبوقة لاختبار قدرة الصحراء على احتضان واحدة من أكبر المنظومات الزراعية الصناعية في القارة الإفريقية، وهي تجربة قد تعيد رسم خريطة الغذاء والاستثمار في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.