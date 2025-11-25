https://sarabic.ae/20251125/اتفاقيات-مرتقبة-بين-مصر-والجزائر-ما-أبرز-القطاعات-وفرص-الاستثمار؟--1107485878.html

اتفاقيات مرتقبة بين مصر والجزائر... ما أبرز القطاعات وفرص الاستثمار؟

اتفاقيات مرتقبة بين مصر والجزائر... ما أبرز القطاعات وفرص الاستثمار؟

تنطلق بين مصر والجزائر غدا أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بين البلدين، في دورتها التاسعة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء...

تستعرض اللجنة عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في عدد من المجالات.كما يعقد منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين في قطاعات عدة في مقدمتها الطاقة والزراعة والبنى التحتية.يقول الخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح، إن الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية الجزائرية في سياق تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، يعكس التوجهات الاقتصادية الحالية في مصر، التي تشهد إصلاحات هيكلية هامة.ويرى أنه يجب النظر إلى هذه المبادرات ضمن سياق البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تشهد تحديات عدة.محركات أساسيةوتابع " تتمثل المحركات الأساسية لتطوير التعاون الاستثماري في السياسات المصرية التي تدعم القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية مثل مراكز خدمات المستثمرين، الحوافز الاستثمارية، والاعفاءات الجمركية، كما يسهم تطور التحول الرقمي ورخصة الاستثمار الذهبية في تسريع هذا التعاون".وتابع " من جهة أخرى، تتجه الجزائر لتقوية القطاعات الإنتاجية وتعزيز بيئة الاستثمار، وهو ما يعزز التكامل بين البلدين في مجالات الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والزراعة".كما أظهرت مصر تصدرها مرتبة متقدمة بين الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعزز الثقة في السياسة الاقتصادية المصرية.وفي الجزائر، تشير البيانات إلى تقدم ملموس في الاستثمارات المصرية، حيث تم تسجيل 21 مشروعا مصريا في السوق الجزائرويرى أن التحسن الواضح في التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر هو أشمل من تدفقات مالية قصيرة الأجل، لأنه نتيجة لإصلاحات هيكلية تتعلق بالحوكمة، والبنية التحتية، وتنظيم القطاع الخاص.وشدد على أن العلاقات بين البلدين تتسم بالطابع الاستراتيجي، و هو ما يجعل هذا التحسن مستداما، ويعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين في المدى الطويل.وأوضح أن تحقيق التكامل الاستثماري بين مصر والجزائر يتطلب الاستمرار في تعزيز البيئة القانونية والإدارية، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.فرصة استراتيجيةوفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، بلغ التبادل التجاري بين مصر والجزائر حوالي 622 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2024، مقابل 563 مليون دولار في نفس الفترة من 2023.وأضاف تغرسي في تصريحات لـ "سبوتنيك" ، أن الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ 2001 وصلت إلى حوالي 5.07 مليار دولار في 62 مشروعا، وفق تصريحات الجانب المصري.في المقابل فإن نحو 112 شركة جزائرية في مصر برأسمال مصدر يبلغ نحو 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024.مجالات التعاونمشيرا إلى أن الجزائر تملك ثروة طاقوية كبيرة (غاز، نفط) وهي قطاع أساسي لديها، حيث يمكن أن يشمل التعاون التزويد بالطاقة، الشراكات في البنية التحتية للطاقة، ومشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة، كما يمكن للشركات المصرية أن تشارك في بعض المشاريع، خاصة في التكرير أو الخدمات الهندسية.وأشار إلى أن مصر تملك قطاعا زراعيا قويا، ويمكن أن تستفيد الجزائر من الخبرة المصرية في تحسين الإنتاج الزراعي، التقنيات، التصنيع الغذائي، فضلا عن المشاريع المشتركة في الصناعات الغذائية، لتلبية الطلب المحلي في الجزائر والاستفادة من السوق المصري كذلك، أو حتى التصدير.قطاعات صناعيةولفت إلى أن التعاون في الصناعات الكيماوية (أسمدة، كيماويات زراعية) يمثل أهمية للبلدين، ويمكن لتكامل الإنتاج أن يخدم السوق المحلي لكلا الطرفين، بالإضافة للاستثمار في مصانع دوائية في الجزائر، خاصة لتغطية الاحتياجات الإقليمية.ويرى الخبير الجزائري، أن هناك ضرورة، تحسين التسهيلات الجمركية، من خلال مراجعة الحواجز الجمركية والتعريفات، وتبسيط الإجراءات الجمركية بين البلدين لتسريع تدفق البضائع، واستخدام آليات التجارة الحرة أو اتفاقيات تسهيل التجارة الثنائية.وانعقدت على مدار يومين الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الجزائرية المُشتركة في دورتها التاسعة، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الصناعة الجزائرية.وشارك في اجتماعات الخبراء أكثر من 50 جهة من الجانبين المصري والجزائري، من بينها وزارات الخارجية، والصناعة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والاستثمار، والتموين، والعمل، والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والنقل، والإسكان، وقطاعات أخرى.

