"طيران الإمارات" تعتزم استئناف رحلاتها إلى الكويت ومسقط

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"طيران الإمارات" تعتزم استئناف رحلاتها إلى الكويت ومسقط
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إماراتية، بأن شركة "طيران الإمارات" تعتزم استئناف رحلاتها من وإلى الكويت، ابتداء من 1 مايو/ أيار المقبل، وذلك عقب إعادة فتح المجال الجوي... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت تلك الوسائل إن الشركة ستُشغَّل رحلتان مباشرتان يوميًا بين مطاري دبي الدولي والكويت الدولي، حيث تنطلق الرحلة الأولى عند الساعة 07:50 صباحاً، والثانية عند 14:55 عصرًا.وابتداءً من 16 مايو المقبل، تعتزم الشركة زيادة عدد الرحلات اليومية إلى 4 رحلات، ما يعزز السعة المقعدية على هذا الخط، على أن تُضاف رحلة خامسة يوميًا، ابتداء من 21 من الشهر ذاته.كما تستأنف "طيران الإمارات" رحلاتها إلى مسقط، ابتداء من 1 حتى 15 مايو المقبل، بمعدل 5 رحلات أسبوعيًا، إضافة إلى رحلتين أسبوعيًا، قبل أن تعود الرحلات اليومية إلى الوجهة، ابتداء من 16 مايو المقبل.وخلال الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية عن تقديمها رسالة احتجاج رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وذلك على "خلفية الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإيرانية، التي طالت سيادة الدولة على أجوائها ومرافق مطار الكويت الدولي"، وفق تعبيرها.
"طيران الإمارات" تعتزم استئناف رحلاتها إلى الكويت ومسقط

أفادت وسائل إعلام إماراتية، بأن شركة "طيران الإمارات" تعتزم استئناف رحلاتها من وإلى الكويت، ابتداء من 1 مايو/ أيار المقبل، وذلك عقب إعادة فتح المجال الجوي الكويتي واستئناف الحركة الجوية فيها.
وقالت تلك الوسائل إن الشركة ستُشغَّل رحلتان مباشرتان يوميًا بين مطاري دبي الدولي والكويت الدولي، حيث تنطلق الرحلة الأولى عند الساعة 07:50 صباحاً، والثانية عند 14:55 عصرًا.
وابتداءً من 16 مايو المقبل، تعتزم الشركة زيادة عدد الرحلات اليومية إلى 4 رحلات، ما يعزز السعة المقعدية على هذا الخط، على أن تُضاف رحلة خامسة يوميًا، ابتداء من 21 من الشهر ذاته.
كما تستأنف "طيران الإمارات" رحلاتها إلى مسقط، ابتداء من 1 حتى 15 مايو المقبل، بمعدل 5 رحلات أسبوعيًا، إضافة إلى رحلتين أسبوعيًا، قبل أن تعود الرحلات اليومية إلى الوجهة، ابتداء من 16 مايو المقبل.

وأغلقت الكويت مجالها الجوي عندما بدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتعرض مطارها الدولي والمناطق المحيطة به لهجمات عدة.

وخلال الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية عن تقديمها رسالة احتجاج رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وذلك على "خلفية الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإيرانية، التي طالت سيادة الدولة على أجوائها ومرافق مطار الكويت الدولي"، وفق تعبيرها.
