"طيران الإمارات" تعتزم استئناف رحلاتها إلى الكويت ومسقط
أفادت وسائل إعلام إماراتية، بأن شركة "طيران الإمارات" تعتزم استئناف رحلاتها من وإلى الكويت، ابتداء من 1 مايو/ أيار المقبل، وذلك عقب إعادة فتح المجال الجوي... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
"طيران الإمارات" تعتزم استئناف رحلاتها إلى الكويت ومسقط
16:31 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 16:35 GMT 27.04.2026)
أفادت وسائل إعلام إماراتية، بأن شركة "طيران الإمارات" تعتزم استئناف رحلاتها من وإلى الكويت، ابتداء من 1 مايو/ أيار المقبل، وذلك عقب إعادة فتح المجال الجوي الكويتي واستئناف الحركة الجوية فيها.
وقالت تلك الوسائل
إن الشركة ستُشغَّل رحلتان مباشرتان يوميًا بين مطاري دبي الدولي والكويت الدولي، حيث تنطلق الرحلة الأولى عند الساعة 07:50 صباحاً، والثانية عند 14:55 عصرًا.
وابتداءً من 16 مايو المقبل، تعتزم الشركة زيادة عدد الرحلات اليومية إلى 4 رحلات، ما يعزز السعة المقعدية على هذا الخط، على أن تُضاف رحلة خامسة يوميًا، ابتداء من 21 من الشهر ذاته.
كما تستأنف "طيران الإمارات" رحلاتها إلى مسقط، ابتداء من 1 حتى 15 مايو المقبل، بمعدل 5 رحلات أسبوعيًا، إضافة إلى رحلتين أسبوعيًا، قبل أن تعود الرحلات اليومية إلى الوجهة، ابتداء من 16 مايو المقبل.
وأغلقت الكويت مجالها الجوي عندما بدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتعرض مطارها الدولي والمناطق المحيطة به لهجمات عدة.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية عن تقديمها رسالة احتجاج رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وذلك على "خلفية الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإيرانية، التي طالت سيادة الدولة على أجوائها ومرافق مطار الكويت الدولي"، وفق تعبيرها.