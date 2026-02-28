https://sarabic.ae/20260228/وزير-الإعلام-الكويتي-الأسبق-نحن-في-بداية-حرب-واستهداف-القيادات-سيغير-قواعد-اللعبة-1110866444.html

وزير الإعلام الكويتي الأسبق: نحن في بداية حرب واستهداف القيادات سيغير قواعد اللعبة

وزير الإعلام الكويتي الأسبق: نحن في بداية حرب واستهداف القيادات سيغير قواعد اللعبة

قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سامي عبد اللطيف النصف، إنه "قبل أسبوعين نشر تغريدتين، كانت خلالها الأجواء متفائلة في المنطقة في ما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف النصف في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن ذلك قد حصل بالفعل، لأنه حتى اللحظة شملت ردة الفعل الإيرانية بالفعل دولا خليجية مختلفة".وأردف محذرا من تداعيات هذا الاحتمال بقوله: "الخوف من هذا السيناريو أنه سيغير قواعد اللعبة بالمطلق، وسيكون له ارتدادات زلزالية، وهذا ما نخشاه في الأيام القادمة."واختتم النصف حديثه بالتنبيه إلى خطورة المرحلة الراهنة، بالقول: "نحن في بداية حرب في منطقة أقرب لبحر من البترول سريع الاشتعال، ولا نرى أن هناك تفاؤل أو عودة سريعة لطاولة المفاوضات، ونخشى أن يؤول الحال في المنطقة إلى ما آآل إليه الحال في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط من قضايا فيها تدمير واضطراب".

