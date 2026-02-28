وزير الإعلام الكويتي الأسبق: نحن في بداية حرب واستهداف القيادات سيغير قواعد اللعبة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الإعلام الكويتي الأسبق: نحن في بداية حرب واستهداف القيادات سيغير قواعد اللعبة
وزير الإعلام الكويتي الأسبق: نحن في بداية حرب واستهداف القيادات سيغير قواعد اللعبة
سبوتنيك عربي
قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سامي عبد اللطيف النصف، إنه "قبل أسبوعين نشر تغريدتين، كانت خلالها الأجواء متفائلة في المنطقة في ما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف النصف في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن ذلك قد حصل بالفعل، لأنه حتى اللحظة شملت ردة الفعل الإيرانية بالفعل دولا خليجية مختلفة".وأردف محذرا من تداعيات هذا الاحتمال بقوله: "الخوف من هذا السيناريو أنه سيغير قواعد اللعبة بالمطلق، وسيكون له ارتدادات زلزالية، وهذا ما نخشاه في الأيام القادمة."واختتم النصف حديثه بالتنبيه إلى خطورة المرحلة الراهنة، بالقول: "نحن في بداية حرب في منطقة أقرب لبحر من البترول سريع الاشتعال، ولا نرى أن هناك تفاؤل أو عودة سريعة لطاولة المفاوضات، ونخشى أن يؤول الحال في المنطقة إلى ما آآل إليه الحال في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط من قضايا فيها تدمير واضطراب".
وزير الإعلام الكويتي الأسبق: نحن في بداية حرب واستهداف القيادات سيغير قواعد اللعبة

14:55 GMT 28.02.2026
قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سامي عبد اللطيف النصف، إنه "قبل أسبوعين نشر تغريدتين، كانت خلالها الأجواء متفائلة في المنطقة في ما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث ذكرت في التغريدة الأولى أن هناك حربا قادمة غير تقليدية تشنها أمريكا على طهران، وسيكون لها رد فعل غير تقليدي من قبل طهران".
وأضاف النصف في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن ذلك قد حصل بالفعل، لأنه حتى اللحظة شملت ردة الفعل الإيرانية بالفعل دولا خليجية مختلفة".

وتابع النصف: "في التغريدة الثانية التي كتبتها في التاريح نفسه، قلت أنه أسوء ما يمكن أن يحدث هو استهداف القيادات، والمقصود فيه أن تستهدف إسرائيل وأمريكا، القيادة الإيرانية الممثلة بالمرشد الأعلى السيد علي خامنئي، لأنه سبق لهم أن استهدفوا بنجاح كبير إسماعيل هنية في طهران، والسيد حسن نصرالله في بيروت، فهم لديهم قدرة استخباراتية تكنولوجية تدميرية للوصول إلى إهدافهم".

وأردف محذرا من تداعيات هذا الاحتمال بقوله: "الخوف من هذا السيناريو أنه سيغير قواعد اللعبة بالمطلق، وسيكون له ارتدادات زلزالية، وهذا ما نخشاه في الأيام القادمة."
واختتم النصف حديثه بالتنبيه إلى خطورة المرحلة الراهنة، بالقول: "نحن في بداية حرب في منطقة أقرب لبحر من البترول سريع الاشتعال، ولا نرى أن هناك تفاؤل أو عودة سريعة لطاولة المفاوضات، ونخشى أن يؤول الحال في المنطقة إلى ما آآل إليه الحال في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط من قضايا فيها تدمير واضطراب".
