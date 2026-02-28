https://sarabic.ae/20260228/وزير-الإعلام-الكويتي-الأسبق-نحن-في-بداية-حرب-واستهداف-القيادات-سيغير-قواعد-اللعبة-1110866444.html
وزير الإعلام الكويتي الأسبق: نحن في بداية حرب واستهداف القيادات سيغير قواعد اللعبة
سبوتنيك عربي
قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سامي عبد اللطيف النصف، إنه "قبل أسبوعين نشر تغريدتين، كانت خلالها الأجواء متفائلة في المنطقة في ما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T14:55+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
وأضاف النصف في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن ذلك قد حصل بالفعل، لأنه حتى اللحظة شملت ردة الفعل الإيرانية بالفعل دولا خليجية مختلفة".وأردف محذرا من تداعيات هذا الاحتمال بقوله: "الخوف من هذا السيناريو أنه سيغير قواعد اللعبة بالمطلق، وسيكون له ارتدادات زلزالية، وهذا ما نخشاه في الأيام القادمة."واختتم النصف حديثه بالتنبيه إلى خطورة المرحلة الراهنة، بالقول: "نحن في بداية حرب في منطقة أقرب لبحر من البترول سريع الاشتعال، ولا نرى أن هناك تفاؤل أو عودة سريعة لطاولة المفاوضات، ونخشى أن يؤول الحال في المنطقة إلى ما آآل إليه الحال في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط من قضايا فيها تدمير واضطراب".
وزير الإعلام الكويتي الأسبق: نحن في بداية حرب واستهداف القيادات سيغير قواعد اللعبة
قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سامي عبد اللطيف النصف، إنه "قبل أسبوعين نشر تغريدتين، كانت خلالها الأجواء متفائلة في المنطقة في ما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث ذكرت في التغريدة الأولى أن هناك حربا قادمة غير تقليدية تشنها أمريكا على طهران، وسيكون لها رد فعل غير تقليدي من قبل طهران".
وأضاف النصف في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن ذلك قد حصل بالفعل، لأنه حتى اللحظة شملت ردة الفعل الإيرانية بالفعل دولا خليجية مختلفة".
وتابع النصف: "في التغريدة الثانية التي كتبتها في التاريح نفسه، قلت أنه أسوء ما يمكن أن يحدث هو استهداف القيادات، والمقصود فيه أن تستهدف إسرائيل وأمريكا، القيادة الإيرانية الممثلة بالمرشد الأعلى السيد علي خامنئي، لأنه سبق لهم أن استهدفوا بنجاح كبير إسماعيل هنية في طهران، والسيد حسن نصرالله في بيروت، فهم لديهم قدرة استخباراتية تكنولوجية تدميرية للوصول إلى إهدافهم".
وأردف محذرا من تداعيات هذا الاحتمال بقوله: "الخوف من هذا السيناريو أنه سيغير قواعد اللعبة بالمطلق
، وسيكون له ارتدادات زلزالية، وهذا ما نخشاه في الأيام القادمة."
واختتم النصف حديثه بالتنبيه إلى خطورة المرحلة الراهنة، بالقول: "نحن في بداية حرب في منطقة أقرب لبحر من البترول سريع الاشتعال، ولا نرى أن هناك تفاؤل أو عودة سريعة لطاولة المفاوضات
، ونخشى أن يؤول الحال في المنطقة إلى ما آآل إليه الحال في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط من قضايا فيها تدمير واضطراب".