إعصار نادر في إسبانيا.. عندما ترتسم السماء باللون الأحمر
وبحسب المعطيات التي سجلها رجال الإطفاء، فقد تشكل الإعصار الناري فوق بؤر الاشتعال، حيث اندمجت ألسنة اللهب مع تيارات هوائية دوارة، مكونة عمودًا ناريا متصاعدا بسرعة لافتة. ويُعد هذا النوع من الظواهر من أخطر أشكال الحرائق، إذ يصعب التنبؤ بحركته واتجاهه.ويؤكد خبراء أن توثيق مثل هذه الظواهر يساهم في فهم سلوك الحرائق بشكل أفضل، ما يساعد فرق الطوارئ على تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للتعامل مع المخاطر المرتبطة بها مستقبلا.
شهدت بلدة "أوندا" في مقاطعة كاستيلون الإسبانية، توثيق ظاهرة طبيعية نادرة تُعرف بـ"الإعصار الناري"، وذلك خلال تدخل فرق الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت في منصات خشبية. وقد لفتت هذه الظاهرة الاستثنائية انتباه المختصين نظرا لندرتها وخطورتها في آن واحد.
وبحسب المعطيات التي سجلها رجال الإطفاء، فقد تشكل الإعصار الناري فوق بؤر الاشتعال، حيث اندمجت ألسنة اللهب مع تيارات هوائية دوارة، مكونة عمودًا ناريا متصاعدا بسرعة لافتة. ويُعد هذا النوع من الظواهر من أخطر أشكال الحرائق، إذ يصعب التنبؤ بحركته واتجاهه.
وتحدث هذه الظاهرة عندما تتلاقى درجات حرارة مرتفعة جدا مع رياح قوية وتيارات هوائية غير مستقرة، ما يؤدي إلى نشوء دوامة هوائية تحمل النيران إلى الأعلى في شكل عمود حلزوني. وغالبا ما ترتبط هذه الحالات بظروف مناخية وبيئية معقدة.
ويؤكد خبراء أن توثيق مثل هذه الظواهر يساهم في فهم سلوك الحرائق بشكل أفضل، ما يساعد فرق الطوارئ على تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للتعامل مع المخاطر المرتبطة بها مستقبلا.